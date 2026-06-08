„Electra” înlocuiește „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” în programul FITS 2026

Modificare de ultim moment în programul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Spectacolul „Electra”, în regia lui Mihai Măniuțiu, va înlocui „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie”, regizat de Silviu Purcărete, în programul ediţiei care începe vineri, 19 iunie, la Sibiu.

Spectacolul „Electra” va avea două reprezentaţii programate în cadrul FITS 2026, pe 21 iunie, de la orele 17:30 şi 20:00.

Modificarea programului a fost decisă în urma accidentării unuia dintre actorii care interpretează un rol principal în spectacolul „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie”, ceea ce face imposibilă prezentarea producției în cadrul FITS.

Alegerea spectacolului „Electra” în programul FITS 2026 a fost susținută și de succesul remarcabil de care producţia s-a bucurat în ultimul an în Japonia, la Expoziția Mondială Expo 2025 Osaka şi la Antalya Theater Festival din Turcia, unde a fost primit cu entuziasm de public și de specialiști.

Spectatorii care au achiziționat bilete online pentru reprezentațiile spectacolului „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” vor primi automat contravaloarea lor pe cardul cu care au făcut achiziţia. Pentru biletele achiziționate de la punctele de vânzare fizice, rambursarea se va face la Agenția Teatrală din Sibiu.

Biletele pentru cele două reprezentaţii „Electra” au fost deja puse în vânzare pe www.sibfest.ro.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de artele spectacolului din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie – 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. Programul FITS 2026 include 848 de evenimente și așteaptă peste 5000 de artişti din 83 de țări.