Imperiul de carton din zootehnia americană. Cum a ars un fermier 170 de milioane de dolari într-o schemă Ponzi uriașă

Prăbușirea spectaculoasă a unui imperiu zootehnic fictiv scoate la iveală una dintre cele mai mari fraude din agricultura americană. Povestea lui Brian McClain, fermierul care a reușit să ascundă o schemă Ponzi de 170 de milioane de dolari în spatele unei „cirezi fantomă”, arată cât de ușor se poate transforma încrederea oarbă într-un dezastru financiar de proporții.

„Există două laturi în mine”, i-a scris Brian McClain soției sale pe o bucată de hârtie, într-un moment de rătăcire. „Una care te iubește”, continua el, „și o alta care a furat de la oameni”.

Ani la rând, McClain a gestionat o uriașă afacere cu vite în orașul natal și în Texas Panhandle. Cumpăra viței la licitație și îi vindea cu profit trei luni mai târziu. Operațiunea sa, care număra aparent 80.000 de capete de vite, finanțată cu un împrumut de 50 de milioane de dolari de la o bancă agricolă și 120 de milioane de dolari de la investitori, părea succesul fulminant al unui fost muncitor dintr-o fabrică de produse chimice. Locuia într-o vilă impunătoare de cărămidă, înconjurată de un gazon impecabil, iar la intrare tronau fotografii înrămate în aur de la recenta sa nuntă, scrie The Wall Street Journal

Totuși, fermierul ascundea un secret teribil: cea mai mare parte a cirezilor sale exista doar pe hârtie.

Adevărul a ieșit la iveală abia când creditorul a decis să efectueze o inspecție fizică pe teren pentru a număra vitele și a evalua gajul,prima verificare completă după mai bine de patru ani în care îi trimiseseră bani pe încredere. Inspectorii au găsit la fața locului doar 8.916 animale.

În final, fermierul a risipit cele 170 de milioane de dolari luate de la bancă și de la investitori, mulți dintre aceștia fiind prieteni din micul său oraș din statul Kentucky. Reușise o perioadă să potolească suspiciunile băncii atunci când cifrele nu se potriveau,inclusiv faptul că cheltuielile pentru furaje erau bizar de mici în raport cu numărul de animale declarat. Iar pe investitori îi menținea calmi plătindu-le „cote-părți din profit”, care adesea rămâneau doar scriptice, fiind reinvestite automat în noi rulaje.

Conform documentelor depuse la instanța federală de faliment din Texas, McClain a efectuat tranzacții fictive de aproximativ 2 miliarde de dolari pentru a-și construi „cireada fantomă”. Misterul pe care contabilii criminaliști nu l-au deslușit nici până astăzi rămâne însă unul singur: unde au dispărut, de fapt, banii?

Prăbușirea unui castel din cărți de joc

Aranjamentul elaborat al lui McClain s-a prăbușit în aprilie 2023, când un dealer local de camioane, care investise în afacere aproximativ 650.000 de dolari, a cerut ferm returnarea banilor. După ce a primit mai multe cecuri fără acoperire, acesta a apelat la șeriful comitatului.

Fermierul s-a sinucis înainte ca oamenii legii să ajungă la el.

Astăzi, în textul unui hățiș de procese și cereri reconvenționale între banca creditoare, investitori, lichidatorul judiciar și familia lui McClain, ies la iveală detaliile unei scheme Ponzi de proporții.

Potrivit lichidatorului judiciar, McClain atrăgea investitorii cu contracte de parteneriat care promiteau profituri anualizate de aproximativ 30%, susținând uneori că deține contracte futures care îi garantau prețuri mari de vânzare. Însă, în loc să plătească investitorii din profituri reale, el folosea fondurile provenite de la noii deponenți.

Procesele deschise sugerează că banca creditoare, Rabo AgriFinance, a dat dovadă de neglijență, crezându-l pe cuvânt pe McClain când acesta susținea că a cumpărat 87.000 de vite. De asemenea, peste 100 de investitori sunt dați în judecată pentru a returna sumele primite, sub acuzația de transferuri frauduloase, indiferent dacă au știut sau nu de înșelăciune.

„Brian McClain a orchestrat o fraudă și a indus în eroare în mod activ numeroase bănci, investitori și persoane fizice. Rabo AgriFinance a fost una dintre cele mai mari victime în această situație”, a declarat o purtătoare de cuvânt a instituției bancare.

La rândul său, Kent Ries, lichidatorul judiciar, consideră că atât banca, cât și ceilalți facilitatori ar trebui să răspundă pentru faptul că această schemă a funcționat atât de mult timp. „Era un carusel care trebuia să se învârtă din ce în ce mai repede. La un moment dat, s-a transformat dintr-o afacere cu vite într-o simplă schemă de rulare a banilor”, a explicat Ries, adăugând că nu a descoperit conturi ascunse în paradisuri fiscale sau proprietăți de lux în Caraibe. „Întrebarea rămâne: cum dispar 170 de milioane de dolari?”.

Iluzia profitului și „gajul” invizibil

Fraudele din sectorul zootehnic american au o istorie lungă, ce coboară până la hoții de vite din Vestul Sălbatic al secolului al XIX-lea. Astăzi, fenomenul s-a mutat în sfera infracțiunilor financiare. De pildă, în 2022, un fermier a fost condamnat după ce a înșelat gigantul Tyson Foods cu peste 244 de milioane de dolari, facturând vite care nu existau în realitate, notează WSJ.

Vitele sunt, în mod surprinzător, greu de numărat și de monitorizat. În cazul lui McClain, animalele erau dispersate în mai multe țarcuri din Kentucky și Texas, creând mereu impresia că grosul cirezii se află în altă locație.

„Vitele reprezintă un gaj înșelător”, explică Ty Lucas, director de creditare la o bancă din Nebraska. „Multe relații de afaceri din agricultură se bazează pe încredere și pe strângeri de mână care durează de generații. Din acest motiv, auditurile sunt uneori omise”.

În cazul lui McClain, pe măsură ce lațul legii se strângea, bărbatul de 52 de ani a lăsat un bilet de adio familiei: „Aproape toată viața mea a fost o minciună despre bani”.

De la campion de rodeo la bancherul din umbră

McClain nu provenea dintr-o familie de fermieri bogați, dar crescuse în mediul rural. După liceu, a lucrat într-o fabrică de substanțe chimice, a trecut printr-un divorț, s-a recăsătorit și a avut cinci copii. Era cunoscut în comunitate ca un om liniștit, fost președinte al Asociației de Triere pe Cai din SUA (U.S. Team Penning Association) și câștigător al unui campionat mondial de profil în 2018. Nu era un tip vorbăreț, dar emana o siguranță de sine care atrăgea oamenii.

În jurul anului 2016, a început să atragă investitori cărora le promitea că se va ocupa de creșterea și îngrășarea vițeilor cumpărați la licitații, urmând să împartă profitul după trei luni. Fiicele sale lucrau și ele în cadrul fermei, ocupându-se de birocrație, însă toate deciziile și contractele erau gestionate exclusiv de Brian. „Dacă puneam întrebări, îmi spunea că e problema lui”, a mărturisit ulterior fiica sa cea mare, Meagan.

În 2018, deși prima verificare a băncii Rabo AgriFinance arătase o lipsă acută de documente contabile clare și un sistem deficitar de marcare a animalelor, un manager de cont i-a mai acordat o șansă. Primele milioane de dolari au fost aprobate, deschizând calea către împrumuturi din ce în ce mai mari.

Scurtcircuitul financiar și biletul de adio

Viața personală și financiară a fermierului a început să se destrame în jurul anului 2020. A divorțat de cea de-a doua soție și s-a recăsătorit rapid cu o prietenă a fiicei sale. În plan financiar, conturile sale intrau în descoperit de cont aproape zilnic, sumele negative atingând rapid 5 milioane de dolari.

Mesajele interne ale angajaților băncii arătau clar că existau suspiciuni majore de fraudă prin cecuri fără acoperire (check kiting). Cu toate acestea, din cauza comisioanelor mari aduse de volumul creditelor, managementul a continuat să îi extindă linia de creditare, ajungând în 2021 la un plafon de 45 de milioane de dolari.

„Nu înțeleg cum reușește să hrănească atâtea vite”, scria un analist al băncii într-un e-mail intern. Răspunsul managerului de cont a fost cinic: „Dacă nu-i stricat, nu repara, zic eu”.

Până în 2022, McClain colectase bani de la zeci de investitori — de la fermieri locali la farmaciști și foști manageri de fonduri de investiții din SUA și Canada. Mecanismul funcționa perfect pe hârtie. Unii investitori povestesc că au fost plimbați de McClain prin ferme din Texas pentru a verifica crotaliile vitelor, însă totul era doar o punere în scenă bine regizată.

Finalul a venit la începutul anului 2023. Creditul uriaș contractat de McClain a atras atenția sediului central al băncii din Utrecht, Olanda, care a cerut oprirea finanțării și numărarea fizică a animalelor. Rezultatul a fost catastrofal: din cele 60.000 de vite care trebuiau să fie în Texas, inspectorii au găsit mai puțin de 9.000. „Castelul de cărți de joc s-a prăbușit”, raportau inspectorii băncii.

După moartea sa, anchetatorii au descoperit în fermele sale mormane de facturi false și cutii întregi cu cecuri semnate în alb. Birourile din Texas erau lăsate în paragină, cu garduri ruginite și iarbă înaltă până la brâu, ascunzând cadavre de animale abandonate.

În dimineața zilei în care șeriful trebuia să îl rețină pentru fraudă, Brian McClain a fost găsit de ginerele său pe o proprietate rurală, împușcat mortal. Lângă el se afla ultimul său bilet, o concluzie sumară a unei vieți trăite în minciună: „Totul s-a destrămat astăzi”.