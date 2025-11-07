Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale ultimului domn al Moldovei vor fi depuse la Palatul Cotroceni

Administrația Prezidențială a anunțat că sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, 7 noiembrie, va fi depus duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Decizia președintelui Nicușor Dan a fost luată în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, adaugă instituția.

Administraţia Prezidenţială arată că parcursul istoric al ţării noastre a fost definit de intervenţiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea şi modernizarea unor instituţii.

„O astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849–1853 şi 1854–1856. Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare şi dreptate socială.

În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esenţiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale.

De numele său se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar şi prima maternitate publică din ţară, Institutul Gregorian, finanţată din fonduri personale”, se menţionează în comunicatul oficial.

Prin repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală şi de preţuire a unei personalităţi unice. România îşi reuneşte astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit şi a acţionat pentru modernizarea societăţii în numele libertăţii, al dreptăţii şi al demnităţii naţionale.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va susţine o alocuţiune în cadrul ceremonialului.

Ce trebuie să știe vizitatorii

Accesul în Complexul „Palat Cotroceni” se realizează în intervalul 10:00-20:00, în baza documentului de identitate. Pentru acordarea accesului în incinta Complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual şi al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului, nr. 1-3) şi ieşire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu. Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările NU se pot depune personal la catafalc. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-şi aduce omagiul la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:

- să respecte măsurile de ordine interioară şi să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecţie şi Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea şi în interiorul Palatului Cotroceni;

- să respecte orarul activităţilor şi traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum şi indicaţiile personalului specializat al Administraţiei Prezidenţiale şi al SPP;

- să NU aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).