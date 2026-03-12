search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
Noi imagini și informații despre nava comercială lovită în apropierea Omanului. Trei membri ai echipajului sunt dați dispăruți

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

După ce marți agenția britanică UKMTO a anunțat că o navă container a fost lovită de un proiectil neidentificat în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, astăzi au apărut primele detalii despre incident.

Nava în cauză este Mayuree Naree, un transportator bulk thailandez. Trei membri ai echipajului, care se aflau în momentul exploziei în sala motoarelor, sunt daţi dispăruţi, echipele de salvare acționând şi în aceste momente, în timp ce ceilalți 20 au fost salvați de autoritățile din Oman.

Incidentul s-a produs miercuri, 11 martie, în Strâmtoarea Ormuz, în apropierea Omanului, când Mayuree Naree, parte a flotei Precious Shipping cu sediul în Bangkok, a fost lovită de un proiectil neidentificat. Impactul a avut loc în timp ce nava se afla la aproximativ 11 mile nautice de coasta Omanului şi  a provocat un incendiu la bord, ceea ce a dus la evacuarea parțială a echipajului.

Fotografiile și imaginile publicate de autoritățile thailandeze arată pagubele de la bord și fumul dens care ieșea de la nava grav avariată.

Din cei 23 de membri ai echipajului, 20 au fost evacuați imediat și aduși în siguranță pe țărm, în Khasab, Oman. Cei trei rămași, surprinși în sala motoarelor de explozie, continuă să fie blocați, iar autoritățile locale și thailandeze coordonează operațiunea de salvare.

Marina Regală Thailandeză a acționat rapid după primirea raportului inițial. Amiralul Thadawut Thadpitakkul, șeful Statului Major al Marinei, a confirmat că unitățile militare thailandeze din Bahrain au folosit canale diplomatice pentru a coordona intervenția cu autoritățile din Oman.

Conform contraamiralului Parach Rattanachaiyapan, purtător de cuvânt al marinei thailandeze, Centrul de Control al Traficului Maritim a primit primul raport în jurul orei 11:00. Nava Mayuree Naree, cu o încărcătură de aproximativ 30.000 de tone, părăsise portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite la ora 3 dimineața.

Imediat, Centrul de Operațiuni al Marinei Thailandeze a cerut sprijin prin structurile internaționale de securitate maritimă, iar ofițerul de legătură al Combined Maritime Forces (CMF) a contactat ambasada Thailandei din Muscat, solicitând intervenția autorităților din Oman.

Până acum, Marina Omanului a reușit să evacueze 20 de membri ai echipajului și continuă eforturile pentru salvarea celor trei rămași în sala motoarelor. Cei evacuați au fost aduși pe țărm în siguranță, iar autoritățile thailandeze monitorizează situația în timp real, coordonându-se cu agențiile interne și internaționale pentru a preveni orice alte incidente.

Cauza atacului nu este încă clară, iar ancheta continuă pentru a stabili proveniența proiectilului care a lovit nava și circumstanțele exacte ale incidentului.

