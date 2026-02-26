search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor: responsabilizare forțată sau „portiță” pentru șoferii restanțieri?

0
0
Publicat:

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor ar putea duce la responsabilizarea șoferilor, crede Sorin Ene, expert în condus defensiv. Pe de altă parte, sunt și șoferi care se întreabă dacă nu cumva această măsură este o oportunitate: rămân pieteni pentru mai multe zile, dar scapă de amendă. 

FOTO Dan Claudiu Buzdugan
FOTO Dan Claudiu Buzdugan

Ce prevede măsura

Măsura, inclusă de guvern în pachetul pentru administrație, prevede că șoferilor care nu își vor plăti amenzile în termen de 90 de zile li se va suspenda permisul. Fiecare 50 de lei neplătiți se vor transforma în câte o zi fără permis.

„Este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Justiție, astfel încât, după trecerea unor perioade de timp foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. (...) Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație și dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne”, a spus Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării. 

Măsura ar urma să intre în vigoare peste șase luni, după ce vor fi puse la punct toate mecanismele. Permisul ar urma să se suspende automat, la 105 zile de la emiterea procesului verbal.

Premierul Bolojan spune că în momentul de față doar 40% dintre sancțiuni sunt plătite. 

,,La fel ca în celelalte ţări unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că, pe măsură ce întârzii, fie îţi creşte valoarea sumei pe care trebuie să o achiţi, fie vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate de clar cetăţenilor că avem o situaţie în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte ţări europene. Era nevoie să înăsprim acest mecanism în aşa fel încât, pe de o parte, să fie încasate aceste amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toţi cetăţenii şi, în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulaţie rutieră şi aşa cum v-am spus să realizăm acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan. 

Reacția unui șofer: ,,Rămân fără permis 20 de zile, merg cu autobuzul și uite că nu mai plătesc amenda de 1.000 de lei. Afacere"

După ce a fost anunțată măsură, printre șoferi au început discuțiile. După ce au citit textul Ordonaței, unii au interpretat că suspendarea permisului anulează obligația de plată a amenzii.

Citește și: Doctoratul în România: meritocrație sau „afacere”? Mihai Maci: „Cei cinstiți plătesc oalele sparte de descurcăreți”

,,Eu pricep că, spre exemplu, iau multe amenzi și nu le plătesc; ei mă somează și îmi dau 90 de zile să plătesc. Eu voi conduce relativ OK în primele 80 de zile (nu voi plăti amenzile) și după îmi fac de cap – merg cu viteză mare, fac prostii, că nu mă interesează dacă rămân fără permis, pentru că oricum îmi suspendă ANAF dreptul de a mai conduce pe drumurile publice în aceeași perioadă. Și practic, ispășesc doar o pedeapsă, nu? (..) Adică nu mai conduc o perioadă și scap, pentru că ambele perioade de suspendare se suprapun, nu se cumulează.

Altă chestie la care mă gândesc e că, dacă am amendă mică și mă organizez OK, fac economie la amendă, rămân fără permis 20 de zile și, în schimb, merg cu autobuzul; uite că nu mai plătesc amenda de 1.000 de lei. Afacere", a scris un bărbat pe platforma Reddit. 

Este posibilă o astfel de variantă?

Guvernanții îl contrazic pe șofer. Cseke Atilla a precizat că, pentru a-și putea recupera dreptul de a conduce, șoferii vor fi obligați să-și plătească toate amenzile rutiere. Șoferii vor trebui să facă plata către autoritatea locală, care va avea obligația să introducă datele în viitoarea platformă digitală a Ministerului de Interne în cel mult două zile.

 „În tot acest timp, cetăţeanul nu trebuie să se deplaseze la autoritatea locală, la Poliţia rutieră, nu trebuia să facă nimic. Statul lucrează pe acest mecanism”, a spus ministrul Dezvoltării. 

Sorin Ene: ,,E posibil să îi responsabilizeze cumva pe conducătorii auto"

Expertul în condus defensiv Sorin Ene a comentat, pentru „Adevărul”, măsura:

,,E posibil să îi responsabilizeze cumva pe conducătorii auto, să fie mai atenți și să producă mai puține contravenții sau din ce în ce mai puține contravenții. E o măsură bună, spun eu, din punctul ăsta de vedere. Însă ar fi îmbucurător dacă toți acești bani care s-ar strânge la buget ar fi folosiți mai departe pentru infrastructură și pentru reabilitarea ei."

Pe de altă parte, campionul național la drift mai spune că ,,sunt multe alte lucruri de făcut, din punctul meu de vedere, care țin de siguranța rutieră până să ajungem să obligăm prin lege conducătorii auto să-și achite amenzile. Sunt multe alte lucruri de făcut până aici."

Sorin Ene indică în primul rând spre pregătirea șoferilor:

,,Din punct de vedere al infrastructurii nu mai stăm atât de rău ca în urmă cu patru-cinci ani. O problemă este în ceea ce privește pregătirea viitorului conducător auto, partea de școlarizare. Sunt șoferi care sunt foarte slab pregătiți. Trebuie o mai bună evaluare a acestora, pentru că mașina este un mijloc de a te deplasa în siguranță și confort, însă trebuie să știm să și conducem". 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Impozit de INFARCT pentru un antreprenor din Cluj! Cât trebuie să plătească pentru o cabană în Munții Apuseni
gandul.ro
image
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
mediafax.ro
image
La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare
fanatik.ro
image
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
observatornews.ro
image
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Centrala consumă brusc mai mult gaz? Care ar putea fi principalele cauze
playtech.ro
image
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Meci "nebun" în Europa: un puști i-a dat hattrick echipei de 247.000.000 de euro! Finalul, absolut dramatic
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Silviu Grigore anunță COD ROȘU în România, vremea SCAPĂ de sub control. Florinela Georgescu explică dezechilibrul termic
romaniatv.net
image
Cutremur în zona Vrancea. S-a simțit puternic în multe localități: ”S-a simțit ca două zguduituri”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
click.ro
image
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire. Cât a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce a pățit acum 7 ani?
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic