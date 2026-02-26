Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor: responsabilizare forțată sau „portiță” pentru șoferii restanțieri?

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor ar putea duce la responsabilizarea șoferilor, crede Sorin Ene, expert în condus defensiv. Pe de altă parte, sunt și șoferi care se întreabă dacă nu cumva această măsură este o oportunitate: rămân pieteni pentru mai multe zile, dar scapă de amendă.

Ce prevede măsura

Măsura, inclusă de guvern în pachetul pentru administrație, prevede că șoferilor care nu își vor plăti amenzile în termen de 90 de zile li se va suspenda permisul. Fiecare 50 de lei neplătiți se vor transforma în câte o zi fără permis.

„Este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Justiție, astfel încât, după trecerea unor perioade de timp foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. (...) Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație și dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne”, a spus Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării.

Măsura ar urma să intre în vigoare peste șase luni, după ce vor fi puse la punct toate mecanismele. Permisul ar urma să se suspende automat, la 105 zile de la emiterea procesului verbal.

Premierul Bolojan spune că în momentul de față doar 40% dintre sancțiuni sunt plătite.

,,La fel ca în celelalte ţări unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că, pe măsură ce întârzii, fie îţi creşte valoarea sumei pe care trebuie să o achiţi, fie vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate de clar cetăţenilor că avem o situaţie în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte ţări europene. Era nevoie să înăsprim acest mecanism în aşa fel încât, pe de o parte, să fie încasate aceste amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toţi cetăţenii şi, în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulaţie rutieră şi aşa cum v-am spus să realizăm acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.

Reacția unui șofer: ,,Rămân fără permis 20 de zile, merg cu autobuzul și uite că nu mai plătesc amenda de 1.000 de lei. Afacere"

După ce a fost anunțată măsură, printre șoferi au început discuțiile. După ce au citit textul Ordonaței, unii au interpretat că suspendarea permisului anulează obligația de plată a amenzii.

,,Eu pricep că, spre exemplu, iau multe amenzi și nu le plătesc; ei mă somează și îmi dau 90 de zile să plătesc. Eu voi conduce relativ OK în primele 80 de zile (nu voi plăti amenzile) și după îmi fac de cap – merg cu viteză mare, fac prostii, că nu mă interesează dacă rămân fără permis, pentru că oricum îmi suspendă ANAF dreptul de a mai conduce pe drumurile publice în aceeași perioadă. Și practic, ispășesc doar o pedeapsă, nu? (..) Adică nu mai conduc o perioadă și scap, pentru că ambele perioade de suspendare se suprapun, nu se cumulează.

Altă chestie la care mă gândesc e că, dacă am amendă mică și mă organizez OK, fac economie la amendă, rămân fără permis 20 de zile și, în schimb, merg cu autobuzul; uite că nu mai plătesc amenda de 1.000 de lei. Afacere", a scris un bărbat pe platforma Reddit.

Este posibilă o astfel de variantă?

Guvernanții îl contrazic pe șofer. Cseke Atilla a precizat că, pentru a-și putea recupera dreptul de a conduce, șoferii vor fi obligați să-și plătească toate amenzile rutiere. Șoferii vor trebui să facă plata către autoritatea locală, care va avea obligația să introducă datele în viitoarea platformă digitală a Ministerului de Interne în cel mult două zile.

„În tot acest timp, cetăţeanul nu trebuie să se deplaseze la autoritatea locală, la Poliţia rutieră, nu trebuia să facă nimic. Statul lucrează pe acest mecanism”, a spus ministrul Dezvoltării.

Sorin Ene: ,,E posibil să îi responsabilizeze cumva pe conducătorii auto"

Expertul în condus defensiv Sorin Ene a comentat, pentru „Adevărul”, măsura:

,,E posibil să îi responsabilizeze cumva pe conducătorii auto, să fie mai atenți și să producă mai puține contravenții sau din ce în ce mai puține contravenții. E o măsură bună, spun eu, din punctul ăsta de vedere. Însă ar fi îmbucurător dacă toți acești bani care s-ar strânge la buget ar fi folosiți mai departe pentru infrastructură și pentru reabilitarea ei."

Pe de altă parte, campionul național la drift mai spune că ,,sunt multe alte lucruri de făcut, din punctul meu de vedere, care țin de siguranța rutieră până să ajungem să obligăm prin lege conducătorii auto să-și achite amenzile. Sunt multe alte lucruri de făcut până aici."

Sorin Ene indică în primul rând spre pregătirea șoferilor:

,,Din punct de vedere al infrastructurii nu mai stăm atât de rău ca în urmă cu patru-cinci ani. O problemă este în ceea ce privește pregătirea viitorului conducător auto, partea de școlarizare. Sunt șoferi care sunt foarte slab pregătiți. Trebuie o mai bună evaluare a acestora, pentru că mașina este un mijloc de a te deplasa în siguranță și confort, însă trebuie să știm să și conducem".