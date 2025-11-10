Video Scene șocante filmate pe un drum din Arad. Un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină în mers

Scene șocante au avut loc pe un drum național din județul Arad, după ce un tânăr de 20 de ani s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Incidentul a fost filmat de un martor aflat într-o mașină din spate.

Sursa video: Glasul Aradului

Conform polițiștilor, atât șoferul, cât și pasagerii vehiculului ar fi putut fi sub influența drogurilor sau alcoolului. Tânărul a fost găsit inconștient de echipajul medical sosit la fața locului și a primit îngrijiri medicale imediat. Totul s-a întâmplat în localitatea Almaș.

Șoferul mașinii a fost testat de polițiști, iar rezultatele preliminare au condus la recoltarea de probe biologice într-o unitate medicală pentru stabilirea exactă a substanțelor consumate.

Cercetările continuă. Poliția analizează împrejurările care au dus la incident, inclusiv posibilele substanțe interzise implicate și implicarea celor aflați în mașină.