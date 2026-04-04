Sat din Prahova evacuat pe o rază de un kilometru, după ce o cisternă cu 30 de tone de GPL s-a răsturnat

A fost pericol de explozie în județul Prahova, pe DN1D, după ce o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de gaz petrolier lichefiat (GPL) s-a răsturnat pe carosabil, sâmbătă seară, în localitatea Cioranii de Jos.

UPDATE 07.50 Operaţiunea de transvazare a încărcăturii s-a încheiat

Operaţiunea de transvazare a gazului din cisterna care s-a răsturnat, sâmbătă seară, pe DN 1D s-a încheiat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

"Operaţiunea de transvazare a fost finalizată. De asemenea, cisterna a fost repusă pe roţi şi readusă pe partea carosabilă. Acest proces a fost unul dificil şi s-a impus efectuarea sa cu maximă prudenţă", a precizat sursa citată.

Un număr de 90 de persoane au fost evacuate pe o rază de o mie de metri după ce cisterna încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 37 de ani ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară şi semiremorcă pe DN 1D, din direcţia Ploieşti către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, amplasat pe partea dreaptă a spaţiului verde.

UPDATE 22.00 Zeci de localnici evacuați

Autoritățile au evacuat 72 de persoane din 50 de locuințe. În timp ce unii localnici au ales să meargă la rude, restul au fost relocați temporar în sala de sport din localitate. Totodată, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza întreaga populație din zona comunei Ciorani cu privire la pericolul existent. În prezent, se așteaptă sosirea unei a doua autocisterne trimise de firma transportatoare pentru a începe procedura de transvazare a celor 30.000 de litri de GPL.

Din cauza pericolului iminent, autoritățile au luat măsuri pentru protejarea localnicilor. A fost dispusă evacuarea preventivă a populației pe o rază de 1.000 de metri față de locul accidentului.

Zona a fost complet izolată, perimetrul fiind asigurat de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, care restricționează orice acces în apropierea vehiculului răsturnat.

Având în vedere natura încărcăturii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a solicitat întăriri masive. Pe lângă autospeciale de stingere și descarcerar, la fața locului au fost trimise resurse speciale: roboți de stingere din cadrul ISU București-Ilfov, un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear) pentru monitorizarea gazelor și mai multe autospeciale pentru transport personal și victime multiple, mobilizate preventiv.

Din primele măsurători efectuate de experți nu au fost identificate scurgeri de gaz din rezervorul cisternei. De asemenea, autoritățile confirmă că nu s-au înregistrat victime în urma accidentului.

„Misiunea este în desfășurare. Echipajele acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Pericolul va fi eliminat complet abia după ce se va finaliza operațiunea de transvasare a conținutului cisternei într-un alt vehicul sigur”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.