Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Sat din Prahova evacuat pe o rază de un kilometru, după ce o cisternă cu 30 de tone de GPL s-a răsturnat

A fost pericol de explozie în județul Prahova, pe DN1D, după ce o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de gaz petrolier lichefiat (GPL) s-a răsturnat pe carosabil, sâmbătă seară, în localitatea Cioranii de Jos.

FOTO ISU Prahova
UPDATE 07.50 Operaţiunea de transvazare a încărcăturii s-a încheiat

Operaţiunea de transvazare a gazului din cisterna care s-a răsturnat, sâmbătă seară, pe DN 1D s-a încheiat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

"Operaţiunea de transvazare a fost finalizată. De asemenea, cisterna a fost repusă pe roţi şi readusă pe partea carosabilă. Acest proces a fost unul dificil şi s-a impus efectuarea sa cu maximă prudenţă", a precizat sursa citată.

Un număr de 90 de persoane au fost evacuate pe o rază de o mie de metri după ce cisterna încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 37 de ani ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară şi semiremorcă pe DN 1D, din direcţia Ploieşti către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, amplasat pe partea dreaptă a spaţiului verde.

UPDATE 22.00 Zeci de localnici evacuați

Autoritățile au evacuat 72 de persoane din 50 de locuințe. În timp ce unii localnici au ales să meargă la rude, restul au fost relocați temporar în sala de sport din localitate. Totodată, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza întreaga populație din zona comunei Ciorani cu privire la pericolul existent. În prezent, se așteaptă sosirea unei a doua autocisterne trimise de firma transportatoare pentru a începe procedura de transvazare a celor 30.000 de litri de GPL.

Din cauza pericolului iminent, autoritățile au luat măsuri pentru protejarea localnicilor. A fost dispusă evacuarea preventivă a populației pe o rază de 1.000 de metri față de locul accidentului.

Zona a fost complet izolată, perimetrul fiind asigurat de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, care restricționează orice acces în apropierea vehiculului răsturnat.

Având în vedere natura încărcăturii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a solicitat întăriri masive. Pe lângă autospeciale de stingere și descarcerar, la fața locului au fost trimise resurse speciale: roboți de stingere din cadrul ISU București-Ilfov, un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear) pentru monitorizarea gazelor și mai multe autospeciale pentru transport personal și victime multiple, mobilizate preventiv.

Din primele măsurători efectuate de experți nu au fost identificate scurgeri de gaz din rezervorul cisternei. De asemenea, autoritățile confirmă că nu s-au înregistrat victime în urma accidentului.

Misiunea este în desfășurare. Echipajele acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Pericolul va fi eliminat complet abia după ce se va finaliza operațiunea de transvasare a conținutului cisternei într-un alt vehicul sigur”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!