Destinațiile spectaculoase care transformă Antalya într-o atracție pentru toate anotimpurile. Ce poți vizita dacă nu ești pasionat de plajă

Antalya este una dintre principalele provincii turistice ale Turciei, adunând anual peste 15 milioane de vizitatori din toată lumea. Pe lângă plajele spectaculoase și înconjurate de munți, această provincie reușește să-i atragă și pe cei mai puțin pasionați de mare.

În 2025, scrie ziarul turc Hürriyet Daily News, peste 17,12 milioane de turiști au ales Antalya ca destinație de vacanță. Este al doilea an consecutiv în care Antalya stabilește un record al numărului de vizitatori, după performanța istorică înregistrată în 2024, adaugă publicația citată, citând date oficiale.

De asemenea, dintre aceștia, în 2025, 417.000 au fost români, transmite Ayhan Gök, directorul provincial pentru Cultură și Turism.

„A existat o scădere limitată comparativ cu 2024, însă România a rămas în continuare printre principalele piețe emitente de turiști pentru Antalya. Pentru noi, acesta este un semnal important. Arată că, în ciuda unor fluctuații minore, turiștii români continuă să manifeste un interes puternic pentru Antalya”, a declarat acesta, într-o conferință cu jurnaliștii români.

Potrivit oficialului, în 2024, peste 431.000 de români au vizitat provincia, un nivel record.

Mulți dintre vizitatori caută plajele nisipoase și marea curată ale regiunii, care deține cel mai mare număr de plaje certificate Blue Flag din lume.

Steagul Albastru (Blue Flag) este o certificare internațională acordată de Fundația pentru Educație de Mediu (FEE), care atestă că o plajă, un port turistic sau un operator de turism nautic respectă standarde ridicate de calitate, siguranță și protecție a mediului.

În total, Turcia are 580 de plaje certificate Blue Flag, potrivit clasamentului publicat de organizație.

Ce poți face în Antalya dacă nu ești pasionat de plajă

Ayhan Gök susține că promovarea Antalyei ca destinație pentru tot anul, nu doar pentru vacanțele de vară, este un obiectiv la care instituția din subordine lucrează de mult timp:

„Antalya este foarte cunoscută în întreaga lume ca destinație de vacanță de vară. Acesta este un mare avantaj, însă Antalya înseamnă mult mai mult de atât. Este un oraș care poate oferi experiențe diferite pe tot parcursul anului.”

Acesta a precizat că Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA) promovează Antalya, prin platforma GoTürkiye, prin rețelele sociale, campanii digitale, canale internaționale de televiziune și filme tematice de promovare:

„Aceste campanii evidențiază nu doar marea și plajele, ci și istoria, arheologia, natura, gastronomia și turismul sustenabil”.

Astfel, turiștii care doresc să descopere și alte fețe ale Antalyei pot vizita locuri precum Side, Perge, Aspendos, Phaselis, Kaleiçi, Belek, Kemer și Kekova.

În Kemer, turiștii pot urca cu telecabina până în vârful muntelui Tahtalı, la 2,366 de metri, de unde pot admira priveliștea spectaculoasă. Tahtalı este cunoscut și sub numele de Olimpul Lician.

Orașul din Turcia unde fisticul este „aur verde”. Gaziantep, patria baklavalei și capitala gastronomiei turcești

→ Imaginea 1/4: Statuile lui Zeus și Hera din vârful muntelui Tahtalı/FOTO: Adevărul

„Acest lucru ajută la prezentarea Antalyei ca destinație pentru cultură, natură, sport, gastronomie și experiențe de lifestyle în toate anotimpurile.

La nivel local, lucrăm și prin intermediul Consiliului Provincial pentru Promovare și Dezvoltare. Instituțiile publice, autoritățile locale, TGA și reprezentanții sectorului turistic se reunesc pentru a discuta ce produse trebuie promovate pe fiecare piață, ce evenimente pot susține turismul și cum poate Antalya să fie mai vizibilă pe tot parcursul anului”, a adăugat acesta.

Ayhan Gök afirmă că Antalya își propune să se consolideze ca destinație turistică pentru toate cele patru anotimpuri, nu doar pentru sezonul estival. Potrivit acestuia, regiunea dispune de o ofertă diversificată, care include golf, turism sportiv, trasee de drumeție, situri arheologice, turism medical, gastronomie, festivaluri și evenimente internaționale.

„Antalya dispune de atuuri foarte puternice în această direcție. Belek se remarcă prin golf, Lara și împrejurimile sale prin cantonamente sportive, Lycian Way prin traseele de natură și drumeție, iar orașele antice precum Side, Perge, Aspendos, Patara, Myra și Phaselis prin turismul cultural”, a declarat directorul provincial pentru Cultură și Turism.

Un alt exemplu al diversității culturale pe care autoritățile încearcă să o promoveze este Side, unul dintre cele mai importante situri arheologice din regiune.

→ Imaginea 1/4: Side/FOTO: Adevărul

Deși orașul a fost fondat de grecii eolieni, aici se vorbea o limbă aparte, care nu era de origine greacă, scrie Britanica.

Datorită poziției sale strategice și porturilor bine dezvoltate, Side a devenit cel mai important centru comercial al vechii regiuni Pamfilia. Orașul a fost ocupat de Alexandru cel Mare și a jucat un rol important în istoria Mediteranei, inclusiv ca important centru al comerțului cu sclavi în perioada piraților cilicieni.

Astăzi, este cunoscut pentru impresionantele sale ruine, printre care se remarcă teatrul antic, considerat unul dintre cele mai frumoase din Anatolia.

Nu în ultimul rând, oficialul a adăugat că turismul medical, gastronomia, festivalurile, concertele și evenimentele internaționale contribuie la extinderea atractivității regiunii dincolo de sezonul estival. În plus, clima blândă permite desfășurarea activităților în aer liber și în lunile de toamnă și iarnă.

„În multe părți ale Europei, activitățile în aer liber devin dificile toamna și iarna. În Antalya, vremea rămâne foarte potrivită pentru vizite culturale, cantonamente sportive, drumeții și experiențe urbane”, a mai spus Ayhan Gök, argumentând că regiunea poate atrage turiști pe tot parcursul anului.