Video Alertă în Sibiu după ce o cisternă cu gaz s-a răsturnat pe DN1. A fost emis RO-Alert, iar zeci de localnici au fost evacuați

O cisternă încărcată cu gaz butan s-a răsturnat pe DN1, în localitatea Scoreiu, județul Sibiu. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță de până la un kilometru și au evacuat preventiv aproximativ 20 de persoane, din cauza riscului de explozie.

Incidentul a avut loc luni noapte pe DN1, în satul Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, pe sensul de mers Brașov–Sibiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, autocisterna a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului, fiind semnalate scăpări ușoare de gaz.

Din motive de prevenție, autoritățile au stabilit inițial un perimetru de siguranță de 800 de metri, ulterior extins la aproximativ un kilometru. În acest interval au fost evacuate preventiv circa 20 de persoane.

„Până în acest moment au fost evacuați de pe o rază de 1 km aproximativ 20 de locatari. Misiunea este în desfășurare”, a declarat Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Totodată, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru informarea populației din zonă.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, două echipaje SMURD – dintre care unul cu medic – și o autospecială pentru transport victime multiple. De asemenea, intervine și autospeciala CBRN pentru efectuarea măsurătorilor privind concentrația de gaz din aer. În sprijin a fost solicitată și o autospecială cu roboți de la ISU Brașov.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, cisterna era condusă de un bărbat în vârstă de 51 de ani, din județul Prahova. Acesta ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, după care vehiculul s-a răsturnat.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Traficul pe DN1 a fost blocat în zona incidentului, pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță. .

Șoferii au fost îndrumați pe ruta alternativă: A1 – ieșire Agnita - DJ 106 Agnita - DJ 105C Cincu - DN1 Voila, și retur.