Șase români, arestați în Marea Britanie. Au furat sute de mii de lire sterline de la bancomate din toată țară

Șase români, membri ai unei rețele infracționale care au furat 700.000 de lire sterline de la bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare.

Între februarie și decembrie 2024, banda, care avea baza în România, dar opera din orașul britanic Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale bancomatelor, au precizat anchetatorii, citați de BBC.

Hoții au efectuat atacuri în timpul nopții în 51 de locații din Regatul Unit, fiind retrase ilegal sume de bani în 3.300 de tranzacții separate.

Inspectorul detectiv Dan Barker, din cadrul Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU), a declarat că „nu există nicio îndoială că acest grup a crezut că se află deasupra legii, atât aici în Regatul Unit, cât și în România”.

Cum a fost descoperită rețeaua

După ce au fost primite sesizări privind activități frauduloase, ERSOU a lansat o anchetă ce a dus la descoperirea și destructurarea rețelei. Primele cinci arestări au fost făcute în decembrie 2024, unele persoane fiind reținute pe Aeroportul Luton în timp ce încercau să părăsească țara, iar altele în urma unor percheziții în Luton și Norfolk.

De asemenea, au fost confiscate plăci electronice programate să ocolească sistemele de securitate ale bancomatelor, împreună cu un bancomat cumpărat din China.

Existau indicii că era dezvoltată o tehnologie nouă pentru infracțiuni viitoare, a precizat ERSOU.

În iulie, cu sprijinul Poliției din România și al agențiilor internaționale Europol și Eurojust, au fost efectuate percheziții la 18 adrese din regiunea Bacău.

Au avut loc încă două arestări, iar polițiștii au confiscat un Lamborghini și un Porsche și au percheziționat o proprietate fortificată, unde sigla grupului, „FTP”, era sculptată pe poarta din față și imprimată pe fundul unei piscine exterioare. Cei reținuți au fost extrădați în Regatul Unit.

Cine sunt cei șase români implicați

Constantin Boghiu, 25 de ani, din Kimpton Road, Luton, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare.

Alex Militaru, 25 de ani, din High Street Watton, Thetford, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a primit doi ani și cinci luni de închisoare.

Marius Chifan, 33 de ani, din St Catherines Avenue, Luton, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare.

Gabriel Roșu, 33 de ani, din Flowers Way, Luton, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a primit trei ani și jumătate de închisoare.

Răzvan Verde, 31 de ani, fără domiciliu stabil, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă, conspirație la spălare de bani și deținere de instrumente pentru comiterea de fraude, fiind condamnat la patru ani și patru luni de închisoare.

Cristian Cimpoeșu, 28 de ani, fără domiciliu stabil, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a primit un an și jumătate de închisoare.

Operațiune de amploare

Toți cei șase au fost condamnați la Luton Crown Court, însă în total nouă bărbați au fost găsiți vinovați în legătură cu frauda.

Alți trei membri ai grupării urmează să fie condamnați în ședințele din decembrie și ianuarie, iar toți se confruntă cu perspectiva deportării după executarea pedepselor.

Detectiv inspector Barker a adăugat: „Aceasta a fost o operațiune de lungă durată, care a implicat echipe din întreaga Europă, iar faptul că acești infractori vor petrece acum timp în spatele gratiilor este un rezultat pozitiv.”