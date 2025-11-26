Un tânăr român, condamnat la închisoare pe viață în Austria. A ucis o bătrână cu ciocanul

Un român de 28 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în Austria pentru uciderea unei pensionare de 81 de ani.

Un român de 28 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în Austria, fiind acuzat că și-ar fi ucis vecina, o pensionară de 81 de ani din Baden, lângă Viena, cu nu mai puțin de 17 lovituri de ciocan.

Crima ar fi avut loc în noaptea de 9 spre 10 februarie 2025, iar anchetatorii vorbesc despre un atac „în cel mai brutal mod posibil”, scrie Krone.

Potrivit procurorilor, tânărul ar fi mers la locuința bătrânei cu un ciocan de lăcătuș. Prima lovitură, „extrem de puternică”, ar fi fost aplicată chiar în hol, provocându-i căderea.

Victima ar fi încercat să fugă și să se ascundă într-o nișă, „în agonie”, însă atacatorul ar fi tras-o de picioare și ar fi continuat să o lovească violent în zona capului.

Investigatorii spun că i-a provocat un traumatism cranian deschis sever, care i-a fost fatal.

Mama criminalului a leșinat

Procesul a luat o turnură dramatică pe 25 noiembrie, când mama tânărului, chemată să depună mărturie, s-a prăbușit brusc de pe scaun. Femeia a devenit palidă în timpul interogatoriului, iar starea i s-a înrăutățit rapid. Femeia s-a prăbușit în sala de judecată și a fost transportată de urgență la spital cu ambulanța.

Rudele susțin că femeia nu poate concepe că fiul ei ar fi responsabil pentru moartea pensionarei, despre care spune că era ca o bunică pentru el.

Procurorii spun că, după atac, românul s-ar fi spălat pe mâini, ar fi curățat ciocanul și l-ar fi șters cu un prosop de vase. Apoi ar fi părăsit locuința folosind o trotinetă electrică, parcată în apropiere.

„I-a zdrobit craniul”, a declarat procurorul de pe lângă Tribunalul Regional Wiener Neustadt în cursul audierilor.

Care a fost mobilul crimei

Potrivit acuzării, tânărul ar fi lăsat „numeroase urme” la locul crimei: probe ADN pe corpul victimei, urme în bucătărie, pe prosopul de vase, amprente pe un scaun și chiar urmele pantofilor. De asemenea, pe corpul victimei au fost găsite fire de păr care aparțin pisicii inculpatului, susțin anchetatorii. Procurorul afirmă că un motiv financiar este foarte plauzibil, susținând că românul spera să moștenească apartamentul femeii, aflat într-o zonă foarte bună. „Din cauza dezamăgirii sale că nu a primit moștenirea așteptată, a decis să o omoare pe Margit G. din răzbunare”, a declarat procurorul. „E un vânător de averi”, a spus procurorul în timpul ședinței de judecată.

Avocații Rudolf Mayer și Nikolaus Rast, care îl apără pe tânărul român, contestă probele procurorilor. Ei susțin că nu exista nicio dovadă directă, ci doar indicii.

Marți seară, juriul a dat un verdict unanim: tânărul român este vinovat. Instanța l-a condamnat la închisoare pe viață. Decizia nu este definitivă.