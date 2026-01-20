search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Rusia a fost descurajată să atace Alianța datorită pregătirii Armatei Române, spune șeful NATO

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și șeful Comandamentului European al Armatei SUA (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, a declarat marți, la Sibiu, că Rusia a fost descurajată să atace un stat membru NATO datorită nivelului ridicat de pregătire al Armatei Române, subliniind însă că evoluția războiului din Ucraina rămâne imposibil de anticipat.

Generalul Alexus G. Grynkewich. FOTO: Facebook/US Embassy Bucharest
Generalul Alexus G. Grynkewich. FOTO: Facebook/US Embassy Bucharest

„Observăm ameninţarea rusească de-a lungul Alianţei şi cum se manifestă, cu intenţiile ei de a ataca teritorii NATO. Suntem foarte încrezători că Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române, asta este vestea bună. Sigur, când şi cum se va întâmpla să se termine războiul din Ucraina şi ce se va întâmpla cu Rusia, va trebui să urmărim cu atenţie, este imposibil de a pronostica acest lucru acum”, a afirmat Grynkewich în cadrul unei conferințe de presă, citat de Agerpres.

El a adăugat că Federația Rusă dispune de o armată numeroasă, dar Alianța Nord-Atlantică este pregătită să își apere teritoriul și să descurajeze orice agresiune.

La rândul său, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că Rusia este un actor statal imprevizibil, motiv pentru care NATO și statele membre își consolidează planurile regionale de apărare.

„Rusia este un actor statal impredictibil şi asta este şi motivaţia pentru care pregătim aceste planuri regionale, în principal pentru a descuraja Rusia să facă o astfel de mişcare. Sunt mai mult decât convins că, împreună cu aliaţii şi partenerii noştri, o să avem răspunsul potrivit în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla. Dar, repet, nu pot să fac o predicţie de o astfel de acţiune în viitorul apropiat”, a spus generalul român.

Declarațiile vin în contextul în care Kremlinul a respins, la începutul lunii decembrie 2025, acuzațiile occidentale potrivit cărora președintele Vladimir Putin ar intenționa să atace un stat NATO, calificând aceste afirmații drept „o prostie totală”.

Vladimir Putin a negat în mod repetat că ar avea planuri de agresiune împotriva Alianței, susținând că un asemenea gest ar fi irațional în fața superiorității militare a NATO.

