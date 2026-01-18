search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, în vizită de lucru la Cincu şi Sibiu. Generalul american va fi primit și de președintele Nicusor Dan

Publicat:

Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.

Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al SACEUR FOTO: X
Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al SACEUR FOTO: X

  Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunțat că generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi şeful Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), vor efectua marţi, 20 ianuarie, o vizită de lucru în  România.

Oficialii militari se vor afla la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi lideri militari subliniază „angajamentul ferm al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea posturii de descurajare şi apărare pe flancul sud-estic al Alianţei”, scrie News.

Luni dimineaţă, generalul american Alexus G. Grynkewich, Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa, se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. La Sibiu, generalul Gheorghiţă Vlad şi generalul Alexus G. Grynkewich vor susţine declaraţii de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări şi răspunsuri, precizează sursa citată. 

Luna trecută, generalul american Alexus Grynkewich declara că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, respingând îngrijorările legate de slăbirea angajamentului SUA faţă de alianţă, relata POLITICO.

„Am încredere în capacităţile” Europei şi Canadei, declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operaţional militar al NATO din sudul Belgiei. „Suntem pregătiţi astăzi să facem faţă oricărei crize sau situaţii de urgenţă”, adăuga comandantul SACEUR.

Comentariile lui Grynkewich au fost făcute pe fondul îngrijorărilor legate de retragerea anticipată a trupelor americane din Europa, consecinţă a viitoarei strategii de apărare a preşedintelui Donald Trump.

Se preconiza că aşa-numita „revizuire a poziţiei” va implica o redistribuire a forţelor americane din Europa către Indo-Pacific. Această schimbare a început deja, SUA retrăgând 800 de soldaţi din România în noiembrie 2025 – o decizie pe care Bucureştiul a cerut Washingtonului să o revoce. Îngrijorarea cu privire la reducerea celor 85.000 de soldaţi americani din Europa reflectă, de asemenea, o dezbatere mai amplă în jurul angajamentului Washingtonului faţă de alianţă în mandatul lui Trump, mai scria POLITICO.

În 12 septembrie 2025, NATO a anunţat planuri de întărire a apărării pe flancul estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone ce îi încălcaseră spaţiul aerian, în prima acţiune de acest gen a unui membru al alianţei occidentale de când Rusia şi-a lansat războiul de agresiune în Ucraina, relata Reuters.

Operaţiunea NATO anunţată de secretarul general al NATO şi de comandantul forţelor aliate din Europa (SACEUR), intitulată Eastern Sentry, are caracter strict defensiv şi reprezintă un răspuns ferm şi rapid la incidentele în care drone ale Federaţiei Ruse au încălcat spaţiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situaţiile din România - unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul naţional şi evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic, preciza, la acea vreme, Ministerul Apărării Naţionale (MApN). 

