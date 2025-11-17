Femeile din UE lucrează „gratis” până la sfârşitul anului, dacă raportăm veniturile lor la cele ale bărbaților. Inegalitatea salarială se reflectă în pensii

Diferența medie de salarizare între femei și bărbați este în acest moment de 12%, ceea ce înseamnă că, începând din 17 noiembrie şi până la sfârşitul anului, femeile din UE lucrează „fără plată”.

În contextul în care pe 17 noiembrie la nivel internaţional se sărbătoreşte Ziua Egalității de Remunerație, Comisia Europeană trage un nou semnal de alarmă privind inegalitatea salarială dintre femei și bărbați, cu atât mai mult cu cât, ulterior, diferenţele se transmis şi în pensii.

Inegalități salariale între femei și bărbați se înregistrează în toate statele membre ale Uniunii Europene, fenomenul afectând atât veniturile curente ale femeilor, cât și pensiile lor. Conform datelor prezentate de Comisia Europeană, femeile câștigă în medie doar 0,88 euro pentru fiecare euro câștigat de un bărbat, ceea ce înseamnă că, în mod simbolic, ele „muncesc fără plată” de la 17 noiembrie până la finalul anului.

Astfel, diferența medie de remunerare între femei și bărbați rămâne de 12%, iar „Egal Pay Day” (Ziua Egalității de Remunerație), marcată anual pe 17 noiembrie, evidențiază tocmai această discrepanță.

„Nu există niciun motiv pentru care bărbații și femeile să fie plătiți diferit pentru aceeași muncă”, au transmis comisarele europene Roxana Mînzatu și Hadja Lahbib, care subliniază că ritmul reducerii decalajelor rămâne lent.

Datele Comisiei arată că aproximativ 24% din actualul decalaj salarial este explicat prin concentrarea femeilor în domenii slab plătite, precum asistența socială, sănătatea sau educația. În plus, deși lucrează un număr similar sau chiar mai mare de ore decât bărbații, femeile alocă mult mai mult timp activităților neplătite din gospodărie, ceea ce limitează accesul la funcții bine remunerate.

„Femeile continuă să se confrunte cu o distribuire inegală a muncii de îngrijire”, a declarat Belén Sanz, directoarea UN Women pentru Europa și Asia Centrală, continuând: „Această realitate reduce șansele femeilor de a avansa în carieră și contribuie la o reprezentare minimă în funcții de conducere” (mai puțin de unul din 10 directori executivi în UE este femeie).

Inegalitatea salarială se reflectă direct și în sistemul de pensii, astfel că, în medie, femeile încasează pensii cu peste 24% mai mici decât bărbații, ca rezultat al diferențelor acumulate în parcursul profesional.

Pentru a corecta aceste dezechilibre, UE a introdus în 2023 Directiva privind transparența salarială, care va deveni obligatorie cel târziu în iunie 2026, prin care companiile vor fi obligate să facă publice grilele de salarizare și să ia măsuri atunci când decalajul salarial între femei și bărbați depășește 5%.

Într-un mesaj distribuit pe pagina sa de Facebook, comisarul european Roxana Mînzatu a subliniat, la rândul său acest decalaj salarial.

„Practic, de mâine (luni, 17 noiembrie – n.r.) până la finalul anului, femeile din Europa muncesc «pe gratis». Asta pentru că, în medie, ele câștigă cu 12% mai puțin decât bărbații, pentru aceeași muncă. Nu e normal. Muncă egală, plată egală - azi mai mult ca oricând.

Chiar dacă s-au făcut pași înainte, diferențele încă persistă: femeile sunt cele care «țin casa» cu tot ceea ce presupune acest lucru, au grijă de copii, dar și de vârstnici și, în ce privește cariera profesională, ajung mult mai rar în joburi sau sectoare bine plătite sau de conducere, de multe ori fiind penalizate pentru intervalele dedicate maternității. Asta se traduce, la pensie, într-un decalaj de peste 24% între pensiile primite de bărbați și femei pentru aceeași muncă efectuată de-a lungul vieții active.

Munca femeilor trebuie recunoscută și plătită corect.

Iar economia Europei are nevoie de talentul și de prezenta femeilor în toate domeniile”, a transmis Roxana Mînzatu, în calitate de comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.