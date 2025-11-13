Buget de peste 5 miliarde de euro pentru Programul Erasmus+ în 2026

Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunţat, la Bruxelles, că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro pentru mobilităţi, formare şi proiecte educaţionale în întreaga Europă.

Anunţul vine chiar în ziua în care Mînzatu găzduieşte la Bruxelles Summitul European pentru Educaţie şi Competenţe, un eveniment la care participă peste 500 de miniştri ai educaţiei şi muncii din UE, alături de organizaţii din domeniu şi companii.

Erasmus+ 2026 va oferi oportunităţi de mobilitate pentru peste un milion de participanţi şi va implica peste 100.000 de organizaţii.

Organizaţiile interesate pot depune proiecte prin agenţiile naţionale Erasmus+.