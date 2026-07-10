Europarlamentarul USR Dan Barna, audiat la DNA în dosarul achiziţiei vaccinurilor COVID. „Întotdeauna se putea face altfel”

Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat, vineri, la DNA în dosarul achiziţiei vaccinurilor COVID, în pandemie, în perioada când deţinea funcţia de vicepremier în guvernul Cîţu, el declarând că subiectul în sine i se pare cel puţin bizar.

Europarlamentarul USR a declarat la ieşirea de la DNA că nu a mai fost audiat în acest dosar.

”E prima data când am fost audiat. (..) N-am mai fost audiat anterior”, a spus Barna.

Întrebat dacă România putea refuza achiziţia acestor vaccinuri COVID, Dan Barna a spus că ”România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia”.

”Achiziţia s-a făcut în cadrul acelui contract cadru din care şi România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrul acesta le-am şi detaliat în declaraţia pe care am făcut-o”, a afirmat el, potrivit News.

Potrivit lui Barna, ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind stric de procesul cu Pfizer.

”La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar, este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context, probabil o să fie clarificate”, a menţionat el.

Dan Barna a mai afirmat că oportunitatea era cea care se ia în situaţia unei crize.

”Ulterior, să vii după nişte ani de zile să spui că se putea face altfel, întotdeauna se putea face altfel, şi nu asta e discuţia, din punctul meu de vedere”, a mai spus Dan Barna la ieşirea de la sediul DNA.

România a pierdut procesul cu Pfizer

La începutul lunii aprilie 2026, o instanță belgiană a obligat România să își respecte obligațiile contractuale privind achiziția vaccinurilor anti-COVID, suma pe care statul român trebuie să o achite fiind estimată la aproximativ 600 de milioane de euro.

În aprilie, Alexandru Rogobete, pe atunci ministru al Sănătăţii, și Alexandru Nazare, ministru la Finanţe, au fost mandatați de Guvern să discute cu reprezentanții companiei americane despre posibilitatea diminuării impactului financiar al datoriei, inclusiv prin transformarea unei părți din sumă în medicamente inovatoare pentru pacienții români.

Din păcate, discuţiile nu au avut rezultatul dorit şi, recent, Pfizer a început demersurile pentru recuperarea celor aproximativ 600 de milioane de euro pe care România îi datorează în urma hotărârii pronunțate de instanța din Belgia.

În acest context, ROMATSA a anunțat că a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea, începând cu 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie, în cadrul procedurii de executare silită deschise de Pfizer România împotriva statului român.

ROMATSA a precizat, de asemenea, că a apelat la casa de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția și în alte litigii similare, pentru a analiza toate variantele legale disponibile, inclusiv posibilitatea suspendării executării.

Totodată, compania a subliniat că măsura nu afectează activitatea de dirijare a traficului aerian, iar serviciile de navigație aeriană se desfășoară în condiții normale, fără niciun impact asupra siguranței, continuității sau calității acestora.