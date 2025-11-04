Legea armatei voluntare ar putea suferi modificări. Anunțul ministrului Apărării Naționale

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, 4 noiembrie, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moşteanu, a arătat la Camera Deputaților că în proiect se propune ca vechea lege să fie abrogată în momentul în care noua lege intră în vigoare, ”respectând contractele pe care statul le are de trei ani de zile, pe vechea lege cu anumiţi rezervişti”.

”După o evaluare mai atentă, ne-am uitat că anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani şi astfel să ne păstrăm şi această oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi. Vom veni cu o propunere de modificare către Parlament”, a subliniat Moşteanu, la Parlament, scrie News.

Guvernul a adoptat săptămâna trecută legea stagiului militar voluntar, care le permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze, pe bază de voluntariat, un stagiu militar de patru luni într-o bază a Armatei Române. Programul este remunerat și are scopul de a întineri rezerva armatei, a anunțat ministrul Apărării.

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani și reprezintă prima încercare din ultimii ani de a întineri și reface rezerva de mobilizare a Armatei Române, după ce serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2007.