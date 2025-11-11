search
Tinerii de 17 ani din Belgia, invitați să facă armata voluntar: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori.” Câți bani vor primi lunar

0
0
Publicat:

  Ministerul Apărării din Belgia a trimis deja 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani, îndemnându-i să profite de o oportunitate unică.

Belgia introduce serviciul voluntar FOTO: Shutterstock
Belgia introduce serviciul voluntar FOTO: Shutterstock

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, membru al partidului naționalist flamand N-VA, a anunțat acest lucru sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, precizând: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori. Toți tinerii de 17 ani din țară sunt încurajați să se alăture forțelor armate, în general, și să participe în special la serviciul militar voluntar de un an.”

  Planul administrației belgiene, prezentat în februarie anul acesta, răspunde „nevoii de noi cadre în Ministerul Apărării”, a subliniat ministrul, explicând că „urmează să sosească mult echipament nou” pentru care este nevoie de personal, într-un context în care țara a convenit să crească cheltuielile de apărare până la 2% din PIB, pentru a atinge obiectivul stabilit de NATO, potrivit EFE.

Serviciul voluntar va începe în septembrie 2026, cu instruirea militară a 500 de bărbați și femei cu vârste între 18 și 25 de ani, care vor primi un salariu net de 2.000 de euro pe lună. Este însă prevăzută extinderea numărului de locuri la 1.000 în 2027, urmând ca cifra să crească treptat până la maximum 7.000.

Recruții vor avea sarcini de supraveghere în cadrul forțelor navale, aeriene și terestre.

Prin această măsură, Belgia reintroduce serviciul militar public pentru populație, la trei decenii după suspendarea formatului său obligatoriu în 1993, deși de această dată tinerii vor decide în mod voluntar dacă vor participa.

Țara reactivează astfel o măsură deja aplicată în 16 state europene (dintre care 10 membre ale Uniunii Europene), între care se remarcă Germania, care urmează să introducă recrutarea obligatorie prin tragere la sorți începând cu 2026.

Europa

