MApN pregătește noi achiziții de tancuri și instruire militară, cu producție și mentenanță în țară

Ministerul Apărării a cerut Parlamentului aprobarea pentru extinderea programului „Tanc principal de luptă”, cu achiziții de peste 6 miliarde de euro pentru tancuri Abrams, derivate, muniții și producție în țară, pentru creșterea capacității de apărare.

Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II, a transmis MApN printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale.

Astfel, etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 milioane USD fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.

Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6.488,34 milioane Euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.

De asemenea, etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040, se mai arată în comunicat.

MApN a precizat, totodată, că Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028.