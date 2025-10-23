România, trasă la răspundere de guvernul Bulgariei. „Nu sunt dispuși nici măcar să semneze un acord pentru noi poduri”

Guvernul bulgar critică dur România pentru obstacolele sistematice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării.

În timpul unei vizite în Ruse de joi, 23 octombrie, Grozdan Karadzhov, ministrul Transporturilor din Bulgaria, a declarat că autoritățile române împiedică construirea de noi poduri și conexiuni de feribot, scrie Dunavmost.

Potrivit oficialului, în ciuda eforturilor active ale Bulgariei și ale Comisiei Europene, România ezită să extindă conectivitatea dincolo de singurul punct Ruse-Giurgiu.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România dorește să păstreze un singur punct: Ruse-Giurgiu.

Nu sunt dispuși nici măcar să semneze un acord pentru noi poduri. Nu este o chestiune de bani sau de construcție, ci pur și simplu de acord pe hârtie”, a subliniat Karadzhov.

Ministrul a adaugat că procedurile pentru al treilea pod de lângă Ruse au fost amânate ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează. Acesta a subliniat că linia de feribot Ruse-Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul podului, dar și în acest caz există o lipsă de cooperare.

Cu toate acestea, Karadzhov a anunțat că lucrările la mult așteptatul terminal intermodal din Ruse vor începe în curând, Compania Națională de Infrastructură Feroviară începând deja activitățile.

„Ne așteptăm ca procedura de concesionare să înceapă chiar înainte de finalizarea efectivă a acestuia”, a spus el.