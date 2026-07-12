România se alătură SUA și altor 12 state într-un front comun împotriva pretențiilor Chinei în Marea de Sud

România s-a alăturat Statelor Unite, Japoniei și altor 11 țări într-o declarație comună care reafirmă că revendicările teritoriale extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au bază juridică în dreptul internațional.

Documentul a fost semnat la împlinirea a zece ani de la decizia istorică pronunțată de Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga în disputa dintre Filipine și China, relatează Reuters, citată de News.ro.

În 2016, Filipine au obținut o victorie importantă în fața tribunalului internațional, care a stabilit că pretențiile maritime extinse ale Beijingului în Marea Chinei de Sud nu sunt susținute de dreptul internațional. China a respins însă în mod constant această hotărâre.

În declarația comună, cele 14 state semnatare subliniază că verdictul arbitral rămâne „definitiv, obligatoriu din punct de vedere juridic și irevocabil” pentru părțile implicate.

Tensiuni persistente între China și Filipine

În ultimii ani, relațiile dintre Manila și Beijing au fost marcate de numeroase incidente maritime. Autoritățile filipineze au acuzat în repetate rânduri China de acțiuni periculoase în interiorul zonei economice exclusive a Filipinelor, inclusiv utilizarea tunurilor cu apă împotriva navelor implicate în misiuni de aprovizionare.

Cine a semnat declarația

Pe lângă Japonia, Statele Unite și Filipine printre semnatarii declaraţiei comune se numără România, Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă şi Slovenia.



