search
Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Un act de sabotaj”. Filipine și China, din nou în conflict. Pescarii chinezi, acuzați de contaminarea apelor cu cianură

0
0
Publicat:

Filipinele acuză pescarii chinezi că ar fi folosit cianură în apele disputate din Insulele Spratly, într-o nouă escaladare a tensiunilor din Marea Chinei de Sud, în cadrul cărora se vorbește despre un posibil „sabotaj ecologic”.

Tensiuni între Filipine şi Beijing în Marea Chinei de Sud. FOTO: Profimedia
Autoritățile din Filipine au lansat acuzații grave la adresa unor pescari chinezi, despre care susțin că ar fi utilizat cianură în apele din jurul Insulelor Spratly, un teritoriu din Marea Chinei de Sud, intens disputat de cele două state. Informațiile au fost relatate de presa locală, dar şi de Reuters, pe fondul tensiunilor persistente dintre Manila și Beijing, marcate în ultimii ani de numeroase incidente maritime și confruntări directe în zonă.

Acuzații de „sabotaj ecologic” în zona Ayungin Shoal

Consiliul Național de Securitate al Filipinelor (NSC) afirmă că fenomenul ar fi fost observat începând din 2025, în apropierea recifului Second Thomas Shoal, cunoscut în Filipine sub numele de Ayungin Shoal. Zona are o importanță strategică majoră, fiind situată pe rute maritime esențiale și fiind revendicată atât de Filipine, cât și de China.

Oficialii filipinezi au calificat presupusele acțiuni ale pescarilor chinezi drept un atac deliberat asupra ecosistemului marin.

„Utilizarea cianurii la Ayungin Shoal reprezintă un act de sabotaj care urmărește distrugerea populației locale de pești, privând astfel personalul marinei de o resursă vitală de hrană”, a declarat Cornelio Valencia, director general adjunct al NSC.

Acesta a adăugat că astfel de acțiuni ar putea pune în pericol atât sănătatea personalului militar aflat în zonă, cât și ecosistemele fragile de corali.

Dovezile invocate de autoritățile filipineze

Potrivit amiralului Roy Vincent Trinidad, purtătorul de cuvânt al marinei filipineze, forțele filipineze au confiscat 10 sticle de cianură de pe ambarcațiuni chinezești între februarie și octombrie 2025. De asemenea, au fost observați pescari chinezi folosind substanța în zona recifului luna trecută, iar ulterior testele au confirmat prezența cianurii. Cu toate acestea, din fericire, „niciun membru al echipajului de pe BRP Sierra Madre nu a fost testat pozitiv pentru otrăvire”, a precizat Trinidad.

Reacția Chinei

Astfel e acuzaţii au fost formulate şi în trecut, dar China le-a respins ferm de fiecare dată, considerându-le nefondate.

„Este complet neverosimil și nici măcar nu merită să fie combătut”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, care, la rândul său, a acuzat Filipinele de hărțuire a pescarilor chinezi aflați „în activități normale de pescuit”.

Implicații strategice și ecologice

Autoritățile filipineze avertizează că utilizarea substanțelor toxice ar putea afecta grav ecosistemul marin și structura navei militare BRP Sierra Madre, un vas din Al Doilea Război Mondial eșuat intenționat de Filipine în 1999 pe reciful Ayungin, pentru a-și susține revendicările teritoriale.

Manila susține că problema a fost ridicată și în discuții diplomatice recente cu Beijingul, însă fără un răspuns oficial. În paralel, autoritățile pregătesc un raport care ar putea fi transmis Ministerului de Externe, posibil bază pentru un protest diplomatic.

De asemenea, Marina și Paza de Coastă filipineză au primit ordin să intensifice patrulele în zonă.

Conflictul se înscrie într-o serie mai largă de incidente între cele două state în Marea Chinei de Sud. Filipinele au acuzat anterior China că interferează cu misiunile de reaprovizionare ale trupelor staționate pe nave, inclusiv într-un incident din 17 iunie 2024, care a degenerat în violențe și s-a soldat cu pierderea unui deget de către un marinar filipinez. Şi atunci China a negat acuzațiile de comportament agresiv și a acuzat, la rândul său, Filipinele că pătrund ilegal în apele sale.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”

OK! Magazine

image
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

Click! Pentru femei

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Click! Sănătate

image
Vedete care au învins cancerul la sân