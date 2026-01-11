Israelul pregătește o nouă ofensivă în Gaza, potrivit unor surse israeliene și arabe

Armata israeliană a elaborat planuri pentru reluarea unor operațiuni militare intense în Fâșia Gaza, începând din luna martie, potrivit unor surse israeliene și arabe citate de The Times of Israel. Ofensiva ar urma să vizeze în special orașul Gaza și să extindă controlul Israelului asupra teritoriului.

Potrivit surselor, planul prevede împingerea așa-numitei „Linii Galbene” – linia de demarcație stabilită prin acordul de încetare a focului – mai spre vest, către coasta enclavei, ceea ce ar permite armatei israeliene să își consolideze pozițiile și să controleze o suprafață mai mare din Gaza.

Un diplomat arab a declarat că o astfel de operațiune nu ar putea fi lansată fără sprijinul Statelor Unite, în condițiile în care Washingtonul încearcă în continuare să mențină fragilul armistițiu încheiat în octombrie 2025 și să avanseze către o a doua etapă a acestuia, care ar include dezarmarea grupării Hamas.

Deși premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat, în cadrul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump, să coopereze cu eforturile de prelungire a încetării focului, el nu ar avea încredere în șansele reale ale unui proces care să ducă la dezarmarea Hamas. În acest context, Netanyahu ar fi cerut armatei să pregătească un plan de rezervă, susține diplomatul citat.

La intrarea în vigoare a armistițiului, pe 10 octombrie, forțele israeliene s-au retras până la Linia Galbenă, rămânând însă în controlul a aproximativ 53% din teritoriul Fâșiei Gaza. Operațiunea planificată pentru martie ar urma să extindă acest procent, potrivit acelorași surse.

Informații despre aceste planuri au fost relatate anterior și de The Wall Street Journal, pe fondul temerilor că actualul acord de încetare a focului ar putea eșua, iar conflictul să reintre într-o nouă fază de escaladare militară.