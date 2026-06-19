Video „Nicușoare, pentru noi ești Georgescu 2”. Mai multe organizații civice protestează în Piața Victoriei față de recente decizii din Justiție

Un protest are loc vineri, 19 iunie, în Piața Victoriei, iar Jandarmeria Capitalei anunță că a luat măsuri pentru asigurarea ordinii și siguranței publice.

Potrivit Agerpres, mai multe organizaţii civice organizează un protest în Piaţa Victoriei, vineri, între orele 19:00 şi 23:00, ca un răspuns la ultimele decizii din Justiţie. Organizatorii evenimentului sunt „Corupţia ucide”, „Rezistenţa”, „Iniţiativa România” şi „Asociaţia MEA”.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă. Când justiția este pentru unii mumă și pentru alții ciumă, vocile cetățenilor cer dreptate.

Când instituțiile acționează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democrația”, transmit inițiatorii.

→ Imaginea 1/6: Protest în Piața Victoriei/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Organizatorii spun că protestul este o continuare a manifestațiilor civice din trecut pentru apărarea justiției și împotriva corupției. Ei susțin că există din nou motive de îngrijorare privind statul de drept și îi cheamă pe cetățeni să se mobilizeze pentru a apăra democrația și parcursul pro-european al României.

„Este rușinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbușit în mod sângeros protestele democratice din Piața Universității. Istoria se repetă doar dacă permitem asta. Haideți în stradă!”

Protestul are loc în contextul a trei decizii judiciare pronunțate joi, pe care inițiatorii manifestației le contestă și le asociază unor tensiuni politice din jurul președintelui PNL și premierului interimar, Ilie Bolojan.

În primul caz, DNA îl acuză pe Ciprian Ciucu că ar fi primit, în 2025, servicii de publicitate și consultanță electorală oferite de persoane implicate într-un proiect imobiliar din București, în schimbul exercitării atribuțiilor sale de primar al Sectorului 6 în legătură cu procedurile administrative ale proiectului.

În al doilea caz, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o hotărâre definitivă în procesul deschis de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului ANI în urma căruia a fost declarat incompatibil.

În a treia situație, Tribunalului Ilfov a suspendat efectele a două hotărâri ale conducerii PNL care prevedeau sancționarea parlamentarilor liberali ce ar fi votat în favoarea unui eventual guvern condus de Adrian Veștea sau ar fi acceptat funcții în cadrul acestuia fără acordul partidului.

Revenind la protest, Jandarmeria Capitalei a transmis că „va dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică la nivelul Capitalei”.

„Având în vedere informaţiile existente în spaţiul public referitoare la organizarea unei adunări publice în Piaţa Victoriei, (...) Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică la nivelul Capitalei”, precizează Jandarmeria.

Aceste măsuri au rolul de a oferi protecţie participanţilor, dar şi celorlalţi cetăţeni, având în vedere şi actualul context internaţional, arată sursa citată.

„Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă.

Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente”, transmite Jandarmeria.