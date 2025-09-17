România devine punct strategic NATO. Parlamentul va vota înființarea unui nou comandament pentru sprijinirea Ucrainei

Parlamentul a primit solicitarea președintelui Nicușor Dan privind înființarea unui centru logistic aliat la Câmpia Turzii, parte dintr-o misiune NATO de instruire și asistență militară.

Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de cererea președintelui Nicușor Dan privind aprobarea înființării Comandamentului Nodului Logistic – România. Acesta ar urma să funcționeze ca un Comandament Aliat în cadrul Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire a NATO (NSATU).

„În conformitate cu Constituţia şi cu legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, la solicitarea ministrului Apărării naţionale, cu avizul CSAT, propun Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic - România”, a transmis președintele Nicușor Dan în scrisoarea înaintată Legislativului, potrivit News.ro.

România, gazdă pentru infrastructura NATO

Parlamentul a aprobat deja, din 2024, participarea Armatei Române la misiunea NATO NSATU. România s-a angajat să pună la dispoziție infrastructura și echipamentele necesare pentru funcționarea Logistic Enabling Node - România (LEN-R) la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii.

În cadrul acestei facilități vor activa până la 100 de militari români și aliați, între care personal de stat major, instructori pentru module de pregătire în afara țării și detașamente specializate pentru completarea activității LEN-R.

Solicitarea președintelui Nicușor Dan a fost trimisă spre analiză comisiilor de apărare din Parlament, urmând ca acestea să dea aviz înainte de votul final al Legislativului.

Scrisoare, trimisă de Nicușor Dan

Anterior, președintele Nicușor Dan a transmis o scrisoare Comisiilor de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, prin care a informat Parlamentul despre prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer aparținând SUA.

Potrivit documentului, americanii au solicitat României să utilizeze facilități militare precum Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Pe fondul agravării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute şi implicaţii de ordin existenţial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-şi proteja capabilităţile şi interesele, a decis suplimentarea forţelor în regiune. Ţinând seama de poziţionarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităţilor din ţara noastră utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu”, se precizează în scrisoare.