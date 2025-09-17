search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

România devine punct strategic NATO. Parlamentul va vota înființarea unui nou comandament pentru sprijinirea Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Parlamentul a primit solicitarea președintelui Nicușor Dan privind înființarea unui centru logistic aliat la Câmpia Turzii, parte dintr-o misiune NATO de instruire și asistență militară.

NATO deschide un comandament în România pentru sprijinirea Ucrainei FOTO: Arhivă
NATO deschide un comandament în România pentru sprijinirea Ucrainei FOTO: Arhivă

Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de cererea președintelui Nicușor Dan privind aprobarea înființării Comandamentului Nodului Logistic – România. Acesta ar urma să funcționeze ca un Comandament Aliat în cadrul Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire a NATO (NSATU).

În conformitate cu Constituţia şi cu legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, la solicitarea ministrului Apărării naţionale, cu avizul CSAT, propun Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic - România”, a transmis președintele Nicușor Dan în scrisoarea înaintată Legislativului, potrivit News.ro.

România, gazdă pentru infrastructura NATO

Parlamentul a aprobat deja, din 2024, participarea Armatei Române la misiunea NATO NSATU. România s-a angajat să pună la dispoziție infrastructura și echipamentele necesare pentru funcționarea Logistic Enabling Node - România (LEN-R) la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii.

În cadrul acestei facilități vor activa până la 100 de militari români și aliați, între care personal de stat major, instructori pentru module de pregătire în afara țării și detașamente specializate pentru completarea activității LEN-R.

Solicitarea președintelui Nicușor Dan a fost trimisă spre analiză comisiilor de apărare din Parlament, urmând ca acestea să dea aviz înainte de votul final al Legislativului.

Scrisoare, trimisă de Nicușor Dan

Anterior, președintele Nicușor Dan a transmis o scrisoare Comisiilor de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, prin care a informat Parlamentul despre prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer aparținând SUA.

Potrivit documentului, americanii au solicitat României să utilizeze facilități militare precum Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Pe fondul agravării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute şi implicaţii de ordin existenţial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-şi proteja capabilităţile şi interesele, a decis suplimentarea forţelor în regiune. Ţinând seama de poziţionarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităţilor din ţara noastră utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu”, se precizează în scrisoare.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult
fanatik.ro
image
„A țipat de durere”. Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare, arată analizele de laborator
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Până la ce vârstă poți lucra legal în România și ce spune Codul Muncii despre pensionare
playtech.ro
image
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte libere legale se vor bucura angajații în...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
fără imagine
Românii vor introducerea serviciului militar. Date de ultimă oră
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime