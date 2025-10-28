search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Moscova sub atac: Ucraina a lansat drone pentru a doua noapte consecutiv

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte la rând, au anunțat autoritățile ruse, care susțin că majoritatea dronelor au fost interceptate. În urma incidentelor, un civil a fost rănit în regiunea Briansk, la granița cu Ucraina.

Moscova vizată din nou de drone ucrainene FOTO: Shutterstock
Moscova vizată din nou de drone ucrainene FOTO: Shutterstock

Ministerul Apărării rus a transmis marți că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 17 drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv una care se îndrepta spre Moscova și 13 deasupra regiunii Kaluga, situată la nord-est de capitală, relatează Reuters.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a precizat pe Telegram că serviciile de urgență au fost mobilizate la locul unde a căzut drona care vizase orașul. „Nu au fost raportate pagube”, a adăugat el, deși autoritățile ruse dezvăluie rar impactul complet al atacurilor ucrainene pe teritoriul Rusiei, mai ales dacă nu sunt implicate persoane sau bunuri civile.

Cele trei drone rămase au fost distruse deasupra regiunii Briansk, aflată la vest de Ucraina și la nord-est de Kaluga. Aleksandr Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk, a anunțat pe Telegram că un civil a fost spitalizat în urma atacului.

Atacuri recente asupra infrastructurii rusești

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, Moscova și mai multe regiuni ale Federației Ruse au fost vizate de o serie de atacuri cu drone. Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 193 de drone ucrainene, majoritatea deasupra regiunilor centrale ale țării, inclusiv 40 în zona metropolitană a Moscovei.

Deși autoritățile ruse susțin că toate țintele aeriene au fost neutralizate, mai multe surse locale au relatat despre explozii și incendii în apropierea unor instalații industriale.

Incidente în regiunea Cernihiv

Ambele părți neagă că ar viza civili, însă conflictul a provocat mii de victime, majoritatea ucraineni. Luni, Rusia afirmase că a doborât 34 de drone ucrainene care vizau Moscova.

În paralel, autoritățile ucrainene au raportat atacuri cu drone rusești în regiunea Cernihiv. În districtul Koriukivka, o dronă a lovit un obiect, provocând un incendiu pe care pompierii l-au stins rapid.

În districtul Novgorod-Seversk, o clădire administrativă a fost avariată, iar în timpul stingerea incendiului o femeie a fost salvată. În orașul Cernihiv, o dronă a lovit o clădire tehnică a unei întreprinderi, iar incendiul a fost stins rapid fără victime.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
gandul.ro
image
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a numit jucătorii cu care Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: „În vară mai aduc 2. Ceilalți devin elefanți”
fanatik.ro
image
„Dacă aș vrea să o dezgrop pe Ioana, s-ar găsi lângă ea și ADN-ul Klebsiellelor care au omorât-o!” Mărturia unui medica care şi-a pierdut singurul copil în urma tragediei de la Colectiv
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
digisport.ro
image
VIDEO Explozie la vârful statului! Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
observatornews.ro
image
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Cum te pensionezi în România – documentele obligatorii care nu trebuie să lipsească și adeverințele
playtech.ro
image
Craiova – Rapid, meciul decisiv pentru Rădoi? “Cum poți să spui că jucătorii Craiovei nu au valoare?!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie. Aproape un milion de vârstnici sunt beneficiari
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
O suflă vântul pe Prințesa Charlène. Nicicând n-a fost atât de slabă, fanii regali sunt îngrijorați

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Ce rişti dacă îi ceri lui ChatGPT informații medicale