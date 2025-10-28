Moscova sub atac: Ucraina a lansat drone pentru a doua noapte consecutiv

Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte la rând, au anunțat autoritățile ruse, care susțin că majoritatea dronelor au fost interceptate. În urma incidentelor, un civil a fost rănit în regiunea Briansk, la granița cu Ucraina.

Ministerul Apărării rus a transmis marți că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 17 drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv una care se îndrepta spre Moscova și 13 deasupra regiunii Kaluga, situată la nord-est de capitală, relatează Reuters.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a precizat pe Telegram că serviciile de urgență au fost mobilizate la locul unde a căzut drona care vizase orașul. „Nu au fost raportate pagube”, a adăugat el, deși autoritățile ruse dezvăluie rar impactul complet al atacurilor ucrainene pe teritoriul Rusiei, mai ales dacă nu sunt implicate persoane sau bunuri civile.

Cele trei drone rămase au fost distruse deasupra regiunii Briansk, aflată la vest de Ucraina și la nord-est de Kaluga. Aleksandr Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk, a anunțat pe Telegram că un civil a fost spitalizat în urma atacului.

Atacuri recente asupra infrastructurii rusești

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, Moscova și mai multe regiuni ale Federației Ruse au fost vizate de o serie de atacuri cu drone. Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 193 de drone ucrainene, majoritatea deasupra regiunilor centrale ale țării, inclusiv 40 în zona metropolitană a Moscovei.

Deși autoritățile ruse susțin că toate țintele aeriene au fost neutralizate, mai multe surse locale au relatat despre explozii și incendii în apropierea unor instalații industriale.

Incidente în regiunea Cernihiv

Ambele părți neagă că ar viza civili, însă conflictul a provocat mii de victime, majoritatea ucraineni. Luni, Rusia afirmase că a doborât 34 de drone ucrainene care vizau Moscova.

În paralel, autoritățile ucrainene au raportat atacuri cu drone rusești în regiunea Cernihiv. În districtul Koriukivka, o dronă a lovit un obiect, provocând un incendiu pe care pompierii l-au stins rapid.

În districtul Novgorod-Seversk, o clădire administrativă a fost avariată, iar în timpul stingerea incendiului o femeie a fost salvată. În orașul Cernihiv, o dronă a lovit o clădire tehnică a unei întreprinderi, iar incendiul a fost stins rapid fără victime.