Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
„Români trumpiți sunt destui”. CTP, vehement după ce prețul motorinei a sărit de 10 lei

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu comentează luni, 23 martie, reacțiile unor români la recentele declarații ale președintelui american Donald Trump referitoare la tensiunile cu Iranul și se întreabă dacă aceștia conștientizează că o parte din creșterea prețului carburanților e legată de acțiunile liderului de la Casa Albă.

Gazetarul a criticat în mai multe rânduri deciziile lui Trump. FOTO: Facebook CTP

Jurnalistul remarcă, printre altele, că o parte dintre susținătorii români ai liderului de la Washington nu par afectați de retorica periculoasă a acestuia.

„Ce zic trumânii? Români trumpiți sunt destui, și în țară și peste hotare. Nu-mi imaginez că românii adevărați, trumânii, ar putea avea o tresărire morală și umană în legătură cu ce spune și ce face ticălosul lor: aruncă un ultimatum de 48 de ore Iranului, pe rețeaua sa Truth Social, la 1 trecute fix noaptea, să deschidă Ormuz sau dă cu bombardeaua în ei. Acum, cică amână cu 5 zile Apocalipsa, întrucât iranienii negociază bine pacea sau predarea, n-am înțeles exact (cu două zile în urmă zeflemisea că Iranul nu mai are conducere și el nu are cu cine să vorbească), în vreme ce Teheranul declară că omul e nebun, nu negociază nimeni nimic cu el”, scrie CTP pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu atrage atenția și asupra declarațiilor repetate ale lui Trump, care susține că Iranul ar fi slăbit și „decapitat”, în contrast cu capacitățile militare pe care Teheranul continuă să le afișeze, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune și drone utilizate în atacuri coordonate:

„Adaugă Trump, a nu știu câta oară, pe același ton de vânzător de haine vechi, că iranienii sunt decapitați, distruși, terminați, în vreme ce rachetele balistice iraniene lovesc până la 4.000 km distanță, dronele Shahed atacă în roiuri, iar celulele teroriste de peste tot intră în dispozitiv. Și nu uită să-i facă „lași” pe europeni pentru că nu vor să lupte în strâmtoarea Ormuz, ca să-l scoată din rahatul în care s-a băgat singur”.

Gazetarul ridică și problema impactului economic al tensiunilor internaționale și spune că susținătorii lui Donald Trump ar trebui să conștientizeze că o parte din creșterea prețului carburanților e legată de acțiunile și declarațiile liderului american.

„Dar, măcar, pot accepta trumânii că o parte considerabilă din prețul care sare de 10 lei la pompă i se datorează Trimisului Atotputernicului pe Pământ?”, încheie CTP.

