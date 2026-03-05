CTP, despre creșterea prețurilor la combustibili și românii blocați în Orientul Mijlociu: „Dubaiștii nu s-au gândit la amărâta Românie”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat joi, 5 martie, un text în care a comentat mai multe subiecte, printre care creșterea prețurilor la combustibili, deplasarea președintelui Nicușor Dan la Varșovia și discuțiile privind protecția nucleară franceză, dar și situația românilor blocați în Emiratele Arabe.

CTP a vorbit, în prima parte a textului, despre creșterea prețurilor la combustibili, întrebându-se „când vor apărea indivizii cu peturi și pungi de plastic, cum s-a întâmplat în 2022, după atacarea Ucrainei, pe care să le umple cu benzină sau motorină «ieftină»”.

„Prețurile combustibililor urcă în fiecare zi, chiar și cu 15 bani. Mă întreb când vor apărea indivizii cu peturi și pungi de plastic, cum s-a întâmplat în 2022, după atacarea Ucrainei, pe care să le umple cu benzină sau motorină «ieftină». O soluție de o istețime răvășitoare. Totuși, mai există și altele.

De pildă, să mergem cu metroul, cu autobuzul, cu tramvaiul. Avem șanse considerabile să ajungem mai repede la destinație, dat fiind traficul din orașele mari, uneori mai lent și fragmentat decât cel de birje de la 1900. Nemaipunând la socoteală că poluarea va scădea, acesta fiind factorul principal de otrăvire a cetățenilor.

Chiar și mersul pe jos poate fi mai avantajos... În ultimă, dar nu cea de pe urmă instanță, renunțarea temporară la automobilul propriu e o bună metodă de a face economii”, a afirmat CTP.

CTP, despre deplasarea lui Nicușor Dan la Varșovia: „Ca să ce s-a transportat?”

Ulterior, CTP a criticat deplasarea președintelui Nicușor Dan la Varșovia și discuțiile legate de protecția nucleară franceză. Președintele României s-a întâlnit joi, 5 martie, cu omologul său polonez, Karol Nawrocki.

„Ca să ce s-a transportat acum la Varșovia? (Nu mai vorbim de dna Țoiu la Varșovia, care întrebată cu ce treabă se duce acolo, a răspuns că președintele decide, doar n-o fi ea ministru de Externe...).

Ca să se asigure că Polonia acceptă componente ale mecanismului nuclear de reacție francez pe teritoriu? Și să spere că ne vor apăra și pe noi? Dar nu decid asta nici președintele Nawrocky, nici premierul Tusk. Butoanele de comandă, a anunțat de mult președintele Macron, rămân în Franța”, a transmis gazetarul.

În continuare, CTP critică prudența autorităților române față de SUA și Rusia și spune că România ar trebui să își clarifice poziția privind oferta de protecție nucleară a Franței. De asemenea, critică stilul de a amâna deciziile, pe care îl atribuie președintelui Nicușor Dan, comparându-l ironic cu personajul Trahanache din Caragiale.

„«Să nu-i irităm pe Trump și pe ruși» – din cugetările salvatorului, nu al României, dar al lui Salvador, ministrul Apărării, Miruță. Cu ce l-ar deranja pe Trump, de vreme ce unsul lui Dumnezeu ca să facă războaie a spus de atâtea ori Europei să se mai apere și singură? Iar Kremlinul are nevoie de motive în plus ca să atace România?!

Suntem țară NATO, cu scutul de la Deveselu pe teritoriu, ceea ce îl enervează de ani mulți pe Putin. România, prin comparație cu vecini ca Ungaria, Bulgaria sau Serbia, are cele mai rele relații cu Rusia, care ne-a amenințat în repetate rânduri că ne va lovi, fie cu armament clasic, fie nuclear. Pe cale de consecință, «Apărarea franceză» e bașca.

Carevasăzică, ce ne-ar strica oferta trimisă nouă de Franța? Sau, măcar, o poziție clară, după ce am avut un an de zile să analizăm noua doctrină nucleară a lui Macron? Cea mai proastă «strategie» este stilul Trahanache, practicat în mod tradițional de președintele Dan: «Aveți puțintică răbdare...»”, a declarat CTP.

„Am văzut nenumărate faceri de vorbire ale inșilor cu bani, blocați în vacanță în Emirate”

Nu în ultimul rând, CTP îi critică pe românii cu bani care s-au plâns că statul nu le-a plătit întoarcerea din Emiratele Arabe Unite după blocarea zborurilor. Ironizează această atitudine și se întreabă cum vor reacționa aceiași oameni la „măsurile dure, dar necesare, de însănătoșire a finanțelor României”.

„Am văzut nenumărate faceri de vorbire ale inșilor cu bani, blocați în vacanță în Emirate, cu precădere în marele gablonț Dubai, care ne anunță cu năduf că și-au plătit întoarcerea în țară pentru că guvernul nu le-a dat niciun sfanț.

Nu s-au documentat ca să vadă că niciun stat nu a suportat aceste costuri, inclusiv pricopsitele SUA, Franța, Germania, Marea Britanie. Dubaiștii nu s-au gândit la amărâta Românie, deocamdată fără buget și cufundată în austeritate. Ei vor, tot sub semnul lui Caragiale, «să le dea statul».

Mă întreb doar atât: odată întorși în patrie, cam cum reacționează ăștia la măsurile dure, dar necesare, de însănătoșire a finanțelor României?”, a spus CTP.