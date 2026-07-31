Forțele Aeriene Române au anunțat vineri că structuri din cadrul SNAOPSN finalizează, la Capu Midia, un modul de instruire pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Exploziile controlate au fost auzite și de turiștii aflați în apropierea poligonului.

Structuri specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SNAOPSN) finalizează vineri un modul complex de instruire în domeniul neutralizării dispozitivelor explozive (Explosive Ordnance Disposal – EOD), desfășurat în Poligonul de la Capu Midia, în perioada 27-31 iulie 2026, au transmis Forțele Aeriene Române printr-un comunicat.

Modulul de instruire a fost resimțit și de turiștii aflați în stațiunea Corbu, din apropierea poligonului.

„Au aruncat în aer vreo 4-5 dispozitive explozive de mi-a stat inima. Inițial am fost convinsă că sunt drone, doar că nu apăreau F-urile. Pe urmă am zis că sunt mine, dar nu venea niciun RoAlert”, a declarat o turistă pentru Adevărul.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, activitățile de instruire au fost planificate conform calendarului anual de pregătire.

Conform sursei citate, principalul obiectiv al modulului de instruire este creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile SNAOPSN și perfecționarea tehnicilor de intervenție.