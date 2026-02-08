search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația

Publicat:

La mobilizarea de anul trecut, mai multe persoane cu diferite grade de invaliditate sau inapte pentru efectuarea vreunui serviciu militar au fost chemate la exercițiul “Mobex Sb-Ms 25”, înștiințate fiind că, în caz de neprezentare, pot fi amendate cu suma cuprinse între 1.300 și 3.800 de lei.

Rezerviști care au participat la exercițiul MOBEX 2025
La exercițiul MOBEX 2025 au fost chemați și rezerviști cu grave afecțiuni medicale. Foto arhivă

Cazurile au fost semnalate în special în județele Sibiu și Mureș, potrivit unor petiții adresate către Avocatul Poporului, instituție care a constatat că nu exista niciun cadru legal care să poată fi utilizat pentru constatarea incapacității rezerviștilor de a participa la exerciții militare.

„Apare astfel un „vid legislativ" care îi lasă pe aceştia (rezerviști - n. red.) fără un răspuns clar în privinţa stării lor medicale şi, implicit, a participării la convocările organizate de Ministerul Apărării Naţionale cu prilejul exercițiului de mobilizare a rezerviștilor “Mobex Sb-Ms 25”.

În fapt, se precizează că, odată cu convocările transmise rezerviştilor, din judeţele Sibiu şi Mureş, au primit ordin de convocare şi rezervişti care au anumite afecţiuni medicale grave, care nu le mai permite să îndeplinească cerinţele prevăzute în exerciţiul de mobilizare la care sunt convocaţi”, se arată într-un raport al Avocatului Poporului.

Potrivit documentului, rezerviștii în cauză s-au adresat spitalelor militare din apropiere, cerându-le să emită documente din care să reiasă că nu pot participa la execrițiile organizate de MApN.

„Pentru soldaţii şi gradaţii trecuţi în rezervă, nu există în prezent un cadru legislativ care să permită evaluarea medicală prin aceste comisii. Persoanele afectate sunt trecute pe „poziţie de aşteptare" în planurile de mobilizare, până la adoptarea reglementărilor corespunzătoare. În acest sens, Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu a confirmat că, după publicarea noului barem medical în Monitorul Oficial în 2023, rezerviştii nu mai pot fi evaluaţi pentru a li se stabili aptitudinea militară, chiar dacă au probleme medicale evidente. Potrivit situației legale actuale: Ordinul Ministrului Apărării Naţionale M.72/2002 privind aprobarea Baremului medical pentru stabilirea aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar, cu modificările şi completările ulterioare care cuprindea și referințe privind rezerviștii a fost abrogat”, se menționează în document.

Cum a fost modificată legislația

Avocatul Poporului s-a adresat Direcției Medicale a MApN, care i-a transmit că s-a constituit un grup de lucru interministerial pentru rezolvarea acestei situații.

La grupul de lucru au participat reprezentanţi ai ministerelor cosemnatare (respectiv MAI, SRI, SIE; SPP, STS, ANP, MJ), care au discutat introducerea unui nou articol în cadrul proiectului pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. M 194/2022 pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare, privind rezerviştii care au avut calitatea de militari în termen.

Citește și: Haosul mobilizării rezerviștilor, explicat de un expert în securitate: „Lipsuri logistice, decizii politice și zero cultură de apărare”

Astfel, în cadrul noului articol, cetăţenilor din rezerva generală/operaţională care sunt încadraţi în grad de invaliditate de medicul expert al asigurărilor sociale, li se va stabili aptitudinea medico-militară în concordanţă cu gradul de invaliditate după cum urmează:

a) pentru gradul III de invaliditate aptitudinea este de „Inapt pace apt limitat la război” (IPALR);

b) pentru gradul II sau I aptitudinea medico-militară este de „Inapt cu scoatere din evidenţă” (ISE).

Procesul de reglementare implică parcurgerea mai multor etape legale şi administrative, motiv pentru care finalizarea acestuia necesită o anumită perioadă de timp. Instituția Avocatul Poporului a apreciat că se impune monitorizarea situației în continuare”, se precizează în raport.

MOBEX a avut loc în perioada 12-20 octombrie 2025 și în București și Ilfov

În perioada 12-20 octombrie 2025, în municipiul București și în județul Ilfov s-a desfășurat exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov, care au fost convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, au participat, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.

În municipiul București și în județul Ilfov exerciții similare s-au mai desfășurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciții MOBEX, în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș.

