Armata recunoaște lipsuri în pregătirea pentru apărare. Exercițiul MOBEX, între prezența rezerviștilor și valul de critici din societate

Ministerul Apărării a prezentat concluziile exercițiului MOBEX București-Ilfov 25, care a testat nivelul de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru situații de apărare. Deși prezența rezerviștilor a fost ridicată, oficialii au admis că sunt necesare modificări legislative și investiții serioase în infrastructura de instruire. Explicațiile oficialilor din Armată au venit pe fondul unui val de critici din societate, unde tot mai multe voci pun sub semnul întrebării modul în care autoritățile gestionează comunicarea și mobilizarea civilă în contextul actualei situații geopolitice.

Exercițiul MOBEX București-Ilfov 25: lecțiile unui test național de pregătire pentru apărare

Ministerul Apărării Naționale a organizat o conferință de presă pentru a prezenta rezultatele exercițiului de mobilizare MOBEX București-Ilfov 25, desfășurat între 13 și 20 octombrie. Scopul a fost testarea capacității de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare în cazul declarării stării de mobilizare parțială.

Participare și obiective

Exercițiul a implicat structuri din MApN, MAI, SRI, STS, ANP și ANRSPC, precum și autorități locale și operatori economici. Potrivit MApN, toate obiectivele planificate au fost atinse, iar mobilizarea s-a desfășurat conform legislației.

Procesul de anunțare a rezerviștilor, gestionat de MAI, a avut o acoperire de 100%, iar prezența la activitate a atins 83%. Pentru structurile care au desfășurat instruiri în poligon, gradul de participare a fost de 81%, cu un nivel de instruire de 71%.

Rezerviștii MApN au fost echipați complet, au beneficiat de masă caldă și apă, iar cheltuielile de transport au fost decontate pentru cei din afara garnizoanei.

Moral ridicat și satisfacție record

Chiar dacă la început au existat semne de îngrijorare, rezerviștii au încheiat exercițiul cu moralul ridicat și dorința de a participa din nou, sunt de părere reprezentanții Armatei. Gradul de satisfacție a fost de 4,65 din 5, cel mai mare de până acum în cadrul acestor exerciții.

Pe lângă componenta umană, s-a verificat și capacitatea economică de mobilizare. Potrivit ANRSPC, operatorii economici și instituțiile publice și-au demonstrat capacitatea de a-și îndeplini sarcinile în caz de mobilizare sau război.

Provocări: vârsta rezervei și lipsa poligoanelor

MApN atrage atenția că media de vârstă a rezervei operaționale este de 48 de ani, iar o parte dintre rezerviști au probleme medicale. Pentru întinerirea efectivelor, ministerul propune modificarea Legii 446/2006 prin introducerea serviciului de soldat gradat voluntar în termen.

Programul ar putea pregăti anual între 1.000 și 10.000 de voluntari, în funcție de buget. Aceștia vor urma o pregătire militară de bază, cu testări fizice și medicale riguroase.

În același timp, lipsa poligoanelor în zona București-Ilfov obligă armata să folosească facilități din județele vecine. MApN consideră necesară dezvoltarea urgentă a unor centre locale de instruire.

Comunicare strategică și rezerviști din diaspora

Un alt aspect critic este comunicarea strategică. Oficialii MApN admit că mesajele despre exercițiu nu au ajuns suficient la public, ceea ce arată nevoia unei colaborări mai strânse cu presa.

Pentru rezerviștii aflați în străinătate, ministerul a subliniat că apărarea națională este o obligație constituțională, iar ordinele de mobilizare vor fi transmise indiferent de domiciliu. Termenul de prezentare propus prin noul proiect de lege este de 15 zile.