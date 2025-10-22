search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Armata recunoaște lipsuri în pregătirea pentru apărare. Exercițiul MOBEX, între prezența rezerviștilor și valul de critici din societate

0
0
Publicat:

Ministerul Apărării a prezentat concluziile exercițiului MOBEX București-Ilfov 25, care a testat nivelul de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru situații de apărare. Deși prezența rezerviștilor a fost ridicată, oficialii au admis că sunt necesare modificări legislative și investiții serioase în infrastructura de instruire. Explicațiile oficialilor din Armată au venit pe fondul unui val de critici din societate, unde tot mai multe voci pun sub semnul întrebării modul în care autoritățile gestionează comunicarea și mobilizarea civilă în contextul actualei situații geopolitice.

MOBEX B IF 25. FOTO: MApN
MOBEX B IF 25. FOTO: MApN

Exercițiul MOBEX București-Ilfov 25: lecțiile unui test național de pregătire pentru apărare

Ministerul Apărării Naționale a organizat o conferință de presă pentru a prezenta rezultatele exercițiului de mobilizare MOBEX București-Ilfov 25, desfășurat între 13 și 20 octombrie. Scopul a fost testarea capacității de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare în cazul declarării stării de mobilizare parțială.

Participare și obiective

Exercițiul a implicat structuri din MApN, MAI, SRI, STS, ANP și ANRSPC, precum și autorități locale și operatori economici. Potrivit MApN, toate obiectivele planificate au fost atinse, iar mobilizarea s-a desfășurat conform legislației.

Procesul de anunțare a rezerviștilor, gestionat de MAI, a avut o acoperire de 100%, iar prezența la activitate a atins 83%. Pentru structurile care au desfășurat instruiri în poligon, gradul de participare a fost de 81%, cu un nivel de instruire de 71%.

Rezerviștii MApN au fost echipați complet, au beneficiat de masă caldă și apă, iar cheltuielile de transport au fost decontate pentru cei din afara garnizoanei.

Moral ridicat și satisfacție record

Chiar dacă la început au existat semne de îngrijorare, rezerviștii au încheiat exercițiul cu moralul ridicat și dorința de a participa din nou, sunt de părere reprezentanții Armatei. Gradul de satisfacție a fost de 4,65 din 5, cel mai mare de până acum în cadrul acestor exerciții.

Pe lângă componenta umană, s-a verificat și capacitatea economică de mobilizare. Potrivit ANRSPC, operatorii economici și instituțiile publice și-au demonstrat capacitatea de a-și îndeplini sarcinile în caz de mobilizare sau război.

Provocări: vârsta rezervei și lipsa poligoanelor

MApN atrage atenția că media de vârstă a rezervei operaționale este de 48 de ani, iar o parte dintre rezerviști au probleme medicale. Pentru întinerirea efectivelor, ministerul propune modificarea Legii 446/2006 prin introducerea serviciului de soldat gradat voluntar în termen.

Programul ar putea pregăti anual între 1.000 și 10.000 de voluntari, în funcție de buget. Aceștia vor urma o pregătire militară de bază, cu testări fizice și medicale riguroase.

În același timp, lipsa poligoanelor în zona București-Ilfov obligă armata să folosească facilități din județele vecine. MApN consideră necesară dezvoltarea urgentă a unor centre locale de instruire.

Comunicare strategică și rezerviști din diaspora

Un alt aspect critic este comunicarea strategică. Oficialii MApN admit că mesajele despre exercițiu nu au ajuns suficient la public, ceea ce arată nevoia unei colaborări mai strânse cu presa.

Pentru rezerviștii aflați în străinătate, ministerul a subliniat că apărarea națională este o obligație constituțională, iar ordinele de mobilizare vor fi transmise indiferent de domiciliu. Termenul de prezentare propus prin noul proiect de lege este de 15 zile.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
digi24.ro
image
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
stirileprotv.ro
image
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
gandul.ro
image
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
mediafax.ro
image
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
fanatik.ro
image
Un bărbat s-a dat drept ofițer SRI, a racolat foşti luptători din MApN și a păcălit inclusiv polițiști și angajați din alte structuri ale statului
libertatea.ro
image
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă
playtech.ro
image
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil sovietic”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Salariile românilor nu vor mai fi majorate!
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Durere de nedescris! Mirela, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, condusă pe ultimul drum. Gestul impresionant făcut de apropiați FOTO EXCLUSIV
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci