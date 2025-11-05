Retragerea trupelor americane din România a stârnit furie în Congres. Pentagonul, criticat de ambele tabere

Parlamentarii republicani și democrați au criticat dur, marți, Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională și au afirmat că, uneori, înalți oficiali ai apărării păreau să submineze chiar politicile președintelui american Donald Trump.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a încercat să controleze fluxul de informații despre cea mai puternică armată din lume și le-a transmis angajaților Pentagonului că trebuie să obțină permisiune înainte de a interacționa cu membrii Congresului, scrie Reuters.

În cadrul audierii care a durat mai bine de două ore în Comisia pentru Forțele Armate din Senat, parlamentarii au acuzat oficialii de rang înalt ai Pentagonului că nu răspund întrebărilor și preocupărilor exprimate de Congres.

Senatorul republican Dan Sullivan l-a vizat în mod direct pe Elbridge Colby, principalul oficial al Pentagonului responsabil cu politica de apărare.

„Omule, nici măcar nu pot obține un răspuns, și noi suntem de partea voastră”, a spus Sullivan, adăugând că este mai greu să obțină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.

Retragere trupelor din România, un subiect controversat

Una dintre temele care au stârnit controverse a fost comunicarea privind planurile SUA de a reduce numărul trupelor prezente pe flancul estic al Europei, în România – o decizie criticată de unii lideri republicani de rang înalt după anunțul făcut săptămâna trecută.

În timpul audierii de marți, Austin Dahmer, nominalizat pentru funcția de secretar adjunct al Apărării pentru strategie, planuri și capabilități, a declarat că parlamentarii ar fi fost informați de trei ori înaintea anunțului oficial. Aleșii au contestat însă această afirmație.

„Îmi puteți spune cine a făcut acele informări, în ce date... pentru că eu nu am fost invitat,” a replicat senatorul republican Rick Scott.

Președintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt ședința și a spus că acele informări nu au avut loc. „De unde ați obținut această informație?”, a întrebat el.