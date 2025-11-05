search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Exclusiv Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”

Război în Ucraina
Publicat:

Roman Imielski – redactor-șef adjunct al celui mai mare ziar din Polonia - Gazeta Wyborcza și respectat analist de politică externă, care a fost de mai multe ori pe frontul din Ucraina, explică într-un interviu pentru „Adevărul” de ce SUA nu retrag niciun militar din Polonia, în schimb după retragerea din România, sunt anunțate retrageri din Ungaria, Bulgaria și Slovacia.

Polonia a cumpărat armament american, precum avioane F35, de zeci de miliarde. FOTO: EPA EFE
Polonia a cumpărat armament american, precum avioane F35, de zeci de miliarde. FOTO: EPA EFE

SUA a anunțat, zilele trecute, ajustări ale prezenței militare în Europa, care au inclus reducerea rotației unei brigăzi americane care opera în mai multe state de pe flancul estic.

În România, autoritățile au subliniat că nu este vorba de o retragere totală, iar un contingent semnificativ de militari americani – circa 1.000 - continuă să fie prezent pe teritoriul românesc.

Retrageri de trupe americane vor fi operate în mai multe țări din Europa de Est - inclusiv Ungaria, Bulgaria și Slovacia - de la mijlocul lunii decembrie, potrivit Kyiv Post.

Grupul parlamentar al PSD și cel al AUR l-au cheamat pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului, pentru a explica retragerea trupelor americane din România. Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit „cu interes” invitația , dar nu a mers în Parlament din cauza agedei încărcate. 

„Adevărul” a încercat să aducă explicații cu privire la această decizie a SUA prin intermediul argumentelor care a făcut administrația Trump să nu retragă militari americani din Polonia.   

„Societatea poloneză este absolut pro-americană”

Întrebat de ce crede că Armata SUA a retras o parte din trupele militare desfășurate pe flancul estic din România și se preconizează o retragere din Ungaria, Bulgaria și Slovacia, dar nu și din Polonia, care are una dintre cele mai mari armate din Europa și o înzestrate militară de invidiat, Roman Imielski a explicat că „Societatea poloneză este absolut pro-americană. Acest lucru are la bază un argument istoric încă din anii '80, din timpul mișcării Solidaritatea. Această tendință a început cu Jimmy Carter și Ronald Reagan, avem chiar un monument al lui Ronald Reagan la Varșovia.”

Analistul a precizat că polonezii sunt cei mai pro-americani europeni. „Pe locul secund, urmează românii”, a precizat el.

„Cred că administrația Trump este una excentrică, bineînțeles. Guvernul nostru, cu prim-ministrul Donald Tusk, nu este foarte apropiat de această administrație americană, dar mulți consilieri ai lui Donald Trump care știu despre această atitudine spun că „putem retrage niște soldați din Europa, și ar trebui să facem asta, dar nu din Polonia, pentru că avem o importantă bază a scutului antirachetă al NATO, la Redzikowo, în apropierea Mării Baltice”.

Sistemul american de apărare antirachetă balistică din Polonia a devenit operațional la mijlocul anului 2024 și face parte din scutul antirachetă Aegis Ashore, care are scopul de a detecta şi de a intercepta atacurile cu rachete balistice.

Alături de facilitatea Aegis Ashore din Polonia alte elemente cheie ale scutului antirachetă includ: un al doilea sistem Aegis Ashore în România, la Deveselu, mai multe distrugătoare ale marinei americane echipate cu sistemul Aegis, aflate în portul spaniol Rota şi un sistem radar de avertizare timpurie situat în oraşul turc Kurecik.

Conform NATO, sistemul Aegis Ashore este unul pur defensiv. Circa 200 de militari sunt staţionaţi la siturile de interceptoare din Polonia şi România, baza de la Deveselu din România fiind operaţională din 2016, tot atunci fiind declarată capacitatea operațională inițială a ”scutului antirachetă” NATO BMD (NATO Ballistic Missile Defence).

Surse militare au declarat pentru Reuters că sistemul din Polonia poate fi folosit doar împotriva rachetelor lansate din Orientul Mijlociu şi că radarul va avea nevoie de o schimbare de direcţie pentru a intercepta proiectile din Rusia, procedură complexă ce presupune o modificare de strategie. Sistemele sunt puse de SUA sub comandă NATO.

„În al doilea rând, investim sume uriașe de bani și eforturi considerabile în baza americană de la aeroportul din Jasionka care este foarte aproape de granița cu Ucrainei. Guvernul american a desfășurat în Polonia aici o unitate specială, o unitate de parașutiști din 2022”, a explicat analistul.

Motivul principal: „Cumpărăm o cantitate enormă de arme americane”

Imielski susține că motivul principal însă nu are legătură cu aceste baze militare și nici cu faptul că polonezii sunt pro-americani.

„Motivul principal al faptului că SUA nu retrage trupe din Polonia este, ca să fiu sincer, faptul că țara mea achiziționează o cantitate enormă de arme americane. Vorbim despre sume uriașe de bani, de contracte de miliarde de dolari”, a explicat analistul.

Citește și: „Europa se află deja în stare de război”. Experții polonezi trag un semnal de alarmă, pe fondul intensificării atacurilor hibride rusești

Departamentul de Stat american şi rapoartele oficiale indică faptul că, la începutul lui 2025, s-au înregistrat contracte active de vânzări de armament către Polonia de 20 de miliarde de dolari. Aceasta nu înseamnă totalul cumulativ al tuturor contractelor anunțate sau al plăților efective.

O estimare cumulativă privind contractele din ultimul deceniu arată sume maxime de 30-35 de miliarde de dolari.

Enumerăm cele mai importante contracte: achiziţia de F-35 (32 avioane) semnată în 2020 — valoare raportată: 4,6 miliarde USD; Programul Patriot / Wisła (baterii Patriot achiziţionate iniţial în 2018): contracte estimate la 4,7–4,8 miliarde USD; Aprobarea de vânzare pentru sisteme HIMARS şi muniţii „până la” 10 miliarde de dolari; Contractul pentru elicopterele Apache semnat în 2024: raportat la ~12 miliarde USD (pachet complet: aeronave + logistică); Acord/achiziţie suplimentară de tancuri Abrams: exemplu de acord pentru 116 tancuri în jur de 1,4 miliarde USD a fost semnat în 2023.

„Câte avioane americane a cumpărat guvernul Orbán? Zero”

Un alt motiv are legătură cu relația apropiată dintre noul președinte Karol Nawrocki și Donald Trump: „Președintele Nawrocki se numără printre politicienii europeni din cercul MAGA. Este un mare fan al lui Donald Trump. În timpul campaniei prezidențiale, Donald Trump a avut un trimis special în Polonia, unul dintre secretarii de stat, și acest secretar a spus deschis că „SUA îl susține pe Karol Nawrocki”. A fost incredibil, pentru că nicio administrație americană înainte de Donald Trump nu a susținut în mod deschis vreun candidat. A fost o nebunie”.

Cu toate acestea, Donald Trump are o relație excelentă și cu premierul Ungariei, Victor Orban, însă presa americană vehiculează că militari americani vor fi retrași și din Ungaria.

„Din perspectiva Washingtonului, cred că Ungaria nu este un loc foarte important. Polonia are graniță cu Rusia, cu enclava Kaliningrad. Avem o graniță cu Belarus. Acum, administrația Trump încearcă să îmbunătățească relațiile cu Lukașenko. Este, din perspectiva mea, o situație foarte periculoasă, pentru că ei nu au avut ambasador la Minsk de 15 ani sau ceva de genul. Acum vor să stabilească relații normale cu regimul Lukașenko. Avem graniță cu Ucraina. Bineînțeles, Ungaria are de asemenea graniță cu Ucraina, dar nu este aceeași situație, pentru noi suntem foarte aproape de Lviv, Luțk, foarte aproape de Vinnîțea etc.”, spune analistul.

El susține că „Din perspectiva Washingtonului, Polonia este un jucător-cheie în Europa. Câte avioane americane a cumpărat guvernul Orbán? Zero. Noi am cumpărat avioane F-35, tancuri Abrams, sisteme Patriot, elicoptere Apache și alte arme. Deci, vorbim despre sume incredibil de mari”…

Roman Imielski este un reputat jurnalist și analist polonez. FOTO: Remus Florescu
Roman Imielski este un reputat jurnalist și analist polonez. FOTO: Remus Florescu

Cine este Roman Imielski  

Roman Imielski (n. 1972, Polonia) este jurnalist, analist politic și redactor-șef adjunct al prestigiosului cotidian polonez Gazeta Wyborcza, una dintre cele mai influente publicații independente din Europa Centrală.

Citește și: Să vă fie clar: de la Mihail Kogălniceanu nu se retrag trupe americane „regulate”. Rușii jubilează la Kremlin

A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Silezia (Uniwersytet Śląski), iar cariera sa jurnalistică a început în 1995, în redacția regională a Gazeta Wyborcza din Katowice. După câțiva ani de activitate în presa locală, în 2001 s-a mutat la redacția centrală din Varșovia, unde s-a specializat în politică internă, afaceri europene și relații internaționale.

De-a lungul carierei sale, a ocupat mai multe poziții de conducere în cadrul ziarului: Șef al departamentului de politică; Șef al redacției de știri interne și externe; Coordonator al secției de afaceri internaționale și analize geopolitice.

La 1 ianuarie 2024, Roman Imielski a fost numit prim-adjunct al redactorului-șef al Gazeta Wyborcza. În această funcție, este responsabil de strategia editorială, coordonarea rețelei de corespondenți internaționali și dezvoltarea digitală a ziarului.

În activitatea sa publicistică, Imielski s-a remarcat prin analize profunde despre: politica Rusiei și a Europei de Est, războiul din Ucraina, relațiile transatlantice, viitorul Uniunii Europene și securitatea regională.

Este autor și coautor al mai multor volume de non-ficțiune, inclusiv „Najważniejszy mecz Kremla” („Cel mai important meci al Kremlinului”), care tratează modul în care sportul este folosit ca instrument de influență politică de către regimul rus.

Este frecvent invitat la conferințe internaționale (precum GLOBSEC Forum sau European Media Freedom Summit), fiind considerat una dintre cele mai echilibrate și respectate voci din presa poloneză contemporană.

Roman Imielski este cunoscut pentru stilul său analitic, atitudinea pro-europeană și sprijinul ferm pentru valorile democratice, libertatea presei și independența editorială a Gazeta Wyborcza.

Europa

