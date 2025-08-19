Restricții pentru camioanele de mare tonaj în Ungaria

Autoritățile maghiare au impus restricții de circulație camioanelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, în perioada 19-20 august 2025, cu ocazia sărbătorii naționale a Sfântului Ștefan.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontieră Română, restricțiile vor fi aplicate de marți, 19 august 2025, ora 23.00 (ora României), până miercuri, 20 august 2025, ora 23.00 (ora României).

„Măsura vizează exclusiv camioanele de mare tonaj și are ca scop fluidizarea traficului rutier pe drumurile publice din Ungaria, în contextul sărbătorii naționale.

Poliția de Frontieră recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să se informeze în permanență din surse oficiale. Pentru detalii actualizate privind restricțiile, conducătorii auto pot consulta site-ul oficial al autorităților ungare: utinform.hu”, mai adaugă Poliția de Frontieră.

Sfântul Ștefan, sărbătoare națională în Ungaria

În fiecare an, la 20 august, este marcată Ziua naţională a Republicii Ungare, sărbătoarea Sfântului Rege Ștefan I, întemeietorul Regatului Ungariei.

De asemenea, conform Constituţiei, sunt considerate sărbători naţionale şi zilele de 15 martie (comemorarea revoluţiei de la 1848) şi 23 octombrie (aniversarea Revoluţiei ungare de la 1956).