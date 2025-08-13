Aproape 500 de telefoane contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră la Nădlac

Polițiștii de frontieră de la Nădlac au descoperit aproape 500 de telefoane mobile contrafăcute în mașina unui român. Valoarea bunurilor depășește 3 milioane de lei.

Poliţiştii de frontieră de la Nădlac au descoperit aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute în autoturismul unui român. Valoarea acestora depăşeşte trei milioane de lei. Bărbatul este cercetat penal pentru punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.

Descoperire în urma controalelor la frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au anunţat că, în urma unor controale aleatorii efectuate pe 12 august pe căile de comunicaţie din apropierea frontierei, au oprit pentru verificări un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetăţean român.

„În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit mai multe cutii în interiorul cărora se aflau telefoane mobile, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență”, a precizat Poliţia de Frontieră.

473 de telefoane, estimate la peste trei milioane de lei

Persoana şi autoturismul au fost conduse la sediul instituţiei pentru verificări suplimentare. După inventarierea bunurilor, poliţiştii au constatat că este vorba despre 473 de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la 3.074.000 de lei.

Bărbatul în cauză este cercetat pentru „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.