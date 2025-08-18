Șoferii vor plăti rovinieta în funcție de distanța parcursă în România. Când va intra în funcțiune sistemul revoluționar

Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit șoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi, nu tip abonament, aşa cum se întâmplă în prezent, potrivit Antena 3. Ministerul Transporturilor a semnat contractul pentru implementarea unui nou sistem electronic de tarifare rutieră.

Sistemul electronic de tarifare rutieră, care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naționale, va calcula automat suma datorata pe baza distanței parcurse pe fiecare categorie de drum, a caracteristicilor vehiculului şi traseului urmat pe rețeaua de drumuri naționale.

Contractul de finanțare - în valoare de aproape 282 de milioane de lei, semnat pe 31 iulie 2025 între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) - marchează demararea implementării noului sistem.

La finalizarea implementării noului sistem, al cărui contract de finanțare de aproape 282 de milioane de lei a fost semnat pe 31 iulie 2025 între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare, se va renunța la sistemul actual de tip abonament, cu roviniete cu termen cu termen fix.

Modul de funcționare a noului sistem

Vor exista trei modalități pentru identificarea vehiculelor și calculul distanțelor: echipament de bord (OBE) conectat la satelit, aplicație mobilă pe smartphone conectată la rețelele de comunicații și tichet electronic de rută completat manual de utilizator.

Astfel, va fi asigurată monitorizarea în permanență a traseului parcurs și calculul automat al sumei datorate, care va fi virată direct în contul CNAIR.

Printre avantajele noului sistem se numără compatibilitatea cu sistemele similare din celelalte state membre UE.

Proiectul va avea trei faze, prima fiind dezvoltarea sistemului informatic centralizat, apoi în a doua etapă va fi achiziția echipamentelor necesare, iar la final se vor identifica punctele de control și se va realizarea infrastructura de pe drumurile naționale. Conform contractului, totul va trebui finalizat până la 31 decembrie 2026. Finanțarea se face prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Începând cu 1 septembrie, tarifele pentru rovinietă vor crește de la 28 euro, la 50 de euro, iar amenzile pentru lipsa acesteia se vor dubla.