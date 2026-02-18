Reforma administrativă. Câte posturi se vor tăia din ministere și cine face excepție

Proiectul de Ordonanță privind reforma administrativă prevede reducerea cheltuielilor de personal din ministere și altor instituții subordonate și autorități publice pe o perioadă limitată de șase luni.

Potrivit proiectului, se reglementează reducerea cu 10% a cheltuielillor de personal din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor subordonate ministerelor, din cadrul altor instituții și autorități publice, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și din cadrul altor organe de specialitate ale administrației publice, din autoritățile administrative autonome, din alte instituții, indiferent de modul de finanțare al acestora, centralizat pe fiecare ordonator principal de credite.

Măsurile de reducere a cheltuielior de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie - 31 decembrie 2026. Totodată, în cazul ordonatorilor principali de credite care deja au redus cheltuielile de personal în 2025 (comparativ cu 2024) reducerea de 10% se ajustează corespunzător ca diferență dintre procentul de 10% și procentul de economii efectiv realizat în anul 2025.

Domeniile care fac excepție

Proiectul prevede și o serie de excepții legate de limitarea cheltuielilor de personal, în special din domeniul Apărării, Educației și Sănătății.

Având în vedere faptul că la nivelul anului 2025 au fost adoptate măsuri de reducere a cheltuielilor de funcționare, al căror impact, în anul 2026 și următorii, conduce la economii și ținând cont de vulnerabilitățile și provocările din domeniile sănătate, educație, apărare, ordine publică și securitate națională, precum și din domeniul cultură, următoarele instituții au fost exceptate: instituțiile din învățământul de stat, spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, instituțiile publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Coaliția a decis în ședința de luni să adopte reforma administrației

Coaliția a decis în ședința de luni să adopte reforma administrației și pachetul de relansare prin ordonanță de urgență după ce se încheie procesul de avizare, potrivit unui comunicat al guvernului. Reforma va duce la scăderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor cu 10%.

În domeniile educație, sănătate, cultură și apărare, reducerile nu vor viza salariile specialiștilor, ci fiecare minister va putea să găsească modalitatea proprie de atingere a țintei de reducere, nu exclusiv din fondul de salarii, potrivit explicaților guvernului.

De asemenea, ministerele și instituțiile care au început deja să își scadă cheltuielile nu vor trebui să mai aplice o reducere cu 10% față de bugetul din 2025, ci doar cu diferența până la 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

În Coaliție s-a discutat la un moment dat și despre eliminarea normei de hrană pentru bugetari, estimându-se că măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei. Propunerea nu a fost însă agreată de toți actorii guvernamentali și nu se regăsește în proiectul de ordonanță privind reforma administrativă pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării.

Executivul nu a anunțat o dată exactă pentru adoptarea celor două ordonanțe de urgență, dar data probabilă este joi, 19 februarie