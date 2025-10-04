Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari”

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, se află printre persoanele afectate de lipsa curentului electric în zona montană. Ottley a povestit că, de aproape trei zile, locuința sa este fără electricitate. „Sunt mulți bătrâni la țară și nu toți mai au sobe cu lemne”, a spus acesta.

„Incredibil! Suntem fără curent electric de aproape trei zile. După ce a revenit pentru scurt timp, ieri la ora 13:00 a căzut din nou. Nici în această dimineață nu a revenit”, a spus jurnalistul, pe pagina sa de Facebook.

Britanicul a explicat că, după ce a contactat furnizorul de electricitate, a fost informat că problema ar fi fost remediată „ieri seară”, însă situația reală era diferită.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și, după încă o jumătate de oră la telefon, am fost informați că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost așa. Din câte știu, tot satul este fără curent”, a spus Ottley.

El a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă localnicii, mai ales persoanele în vârstă.

„Nu este în regulă, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim? Știu că a nins puternic și au căzut crengi, dar de ce nu au tăiat crengile din apropierea cablurilor în timpul verii? Oare fac asta sau așteaptă o altă pană de curent înainte să rezolve problema? În Marea Britanie, pentru un astfel de serviciu s-ar aplica amenzi mari. Nu este vorba despre noi, noi suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu alimente, dar sunt mulți bătrâni la țară și nu toți mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?”, a adăugat jurnalistul britanic.

Mai multe stațiuni montane din județul Brașov, se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă. Turiștii au început să plece deoarece nu au căldură.