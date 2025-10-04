search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari”

0
0
Publicat:

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, se află printre persoanele afectate de lipsa curentului electric în zona montană. Ottley a povestit că, de aproape trei zile, locuința sa este fără electricitate. „Sunt mulți bătrâni la țară și nu toți mai au sobe cu lemne”, a spus acesta. 

Jurnalistul britanic Charlie Ottley FOTO: Arhivă Personală
Jurnalistul britanic Charlie Ottley FOTO: Arhivă Personală

„Incredibil! Suntem fără curent electric de aproape trei zile. După ce a revenit pentru scurt timp, ieri la ora 13:00 a căzut din nou. Nici în această dimineață nu a revenit”, a spus jurnalistul, pe pagina sa de Facebook. 

Britanicul a explicat că, după ce a contactat furnizorul de electricitate, a fost informat că problema ar fi fost remediată „ieri seară”, însă situația reală era diferită.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și, după încă o jumătate de oră la telefon, am fost informați că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost așa. Din câte știu, tot satul este fără curent”, a spus Ottley.

El a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă localnicii, mai ales persoanele în vârstă. 

„Nu este în regulă, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim? Știu că a nins puternic și au căzut crengi, dar de ce nu au tăiat crengile din apropierea cablurilor în timpul verii? Oare fac asta sau așteaptă o altă pană de curent înainte să rezolve problema? În Marea Britanie, pentru un astfel de serviciu s-ar aplica amenzi mari. Nu este vorba despre noi, noi suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu alimente, dar sunt mulți bătrâni la țară și nu toți mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?”, a adăugat jurnalistul britanic.

Mai multe stațiuni montane din județul Brașov, se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă. Turiștii au început să plece deoarece nu au căldură.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
fanatik.ro
image
Noi detalii despre criminalul de 17 ani care vâna oameni în Grădina Botanică din Craiova. A devenit „un veritabil prădător feroce”, deşi „părinţii s-au implicat în educarea lui şi i-au oferit totul”, spun judecătorii
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
"De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii copilului!" Tatăl fotbalistului care câștigă 45.000€ / zi: "O să vă spun atât"
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
observatornews.ro
image
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
De ce nu ai voie să iei scoici din Egipt? Românii habar nu au de regulă
playtech.ro
image
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate
kanald.ro
image
Limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi, în această țară. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Facturi la energie mai mici pentru români! Cine sunt norocoșii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Filmul din 2013 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România în această săptămână
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
19406371 jpg
Ce zodii chinezești atrag dragostea și norocul pe 4 octombrie 2025
clickpentrufemei.ro
Marcel Pauker (© Wikimedia Commons)
Marcel Pauker, lider al comuniştilor români, anchetat şi împuşcat în URSS
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!