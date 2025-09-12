Jurnalistul Charlie Ottley a cerut cetățenia română, dar dosarul este blocat de birocrație. Vizită surpriză la Ministerul Economiei

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, că a primit o vizită surpriză din partea lui Charlie Ottley, realizatorul britanic de documentare care promovează România. Totodată, oficialul a precizat că Ottley a depus de mai mult timp cererea pentru obținerea cetățeniei române, însă procedura bate pasul pe loc.

Radu Miruţă a subliniat că l-a felicitat personal pentru contribuția sa la imaginea turismului românesc.

„Am profitat de ocazie ca să-i spun direct un mulțumesc pentru felul în care promovează România și pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru țara noastră. I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el”, a scris Miruţă.

Potrivit ministrului, cei doi au convenit să dezvolte câteva proiecte comune în 2026.

De asemenea, Miruţă a precizat că Ottley a depus de mai mult timp cererea pentru obținerea cetățeniei române, însă procedura bate pasul pe loc.

„Am aflat şi ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetățean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic. Sună cunoscut, nu? Îi mulțumesc pentru vizită şi pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbește despre România!”, a mai adăugat ministrul.