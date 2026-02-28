search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video O româncă din Israel: „Se aud bombardamente, oamenii sunt speriați”. Netanyahu avertizează: „Regimul iranian nu trebuie să obțină arma nucleară”

0
Război în Israel
0
Publicat:

Armata israeliană a anunțat că a interceptat rachete lansate din Iran, la scurt timp după atacurile comune ale SUA și Israel asupra unor ținte iraniene. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat asupra pericolului reprezentat de regimul de la Teheran.

Premierul Benjamin Netanyahu FOTO: EPA EFE
Premierul Benjamin Netanyahu FOTO: EPA EFE

Premierul israelian a susținut sâmbătă dimineață prima declarație video după declanșarea loviturilor comune SUA–Israel asupra Iranului.

El a făcut apel direct către populația iraniană: „Fac apel la toate segmentele poporului iranian să se elibereze de jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și pașnic. Acțiunea noastră comună va crea condițiile pentru ca bravul popor iranian să își ia destinul în propriile mâini.

Netanyahu i-a mulțumit președintelui american Donald Trump „pentru conducerea sa istorică”.  

„Timp de 47 de ani cheamă <moarte Israelul>, <moarte Americii>. A ucis mulți americani și și-a masacrat oamenii. Acest regim terorist criminal nu trebuie să fie lăsat să dobândească arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga omenire.”, a spus Netanyahu.

În mijlocul alertelor aeriene, Miriam Rosman, o româncă stabilită în Israel, a vorbit despre atmosfera din Israel și de faptul că oamenii sunt speriați. 

„Se aud alerte. Am gemeni de 8 ani. Oamenii sunt speriați. Este stare de urgență de la ora 8 dimineața. Copiii nu au mers la școală. Acum se aud bombardamente. Aveam bilete la teatru cu ei, dar le-am anulat. Autoritățile ne-au spus să fim aproape de buncăre”, a povestit aceasta la Antena3.

Israel Defense Forces a anunțat sâmbătă dimineață că a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian, la aproximativ două ore după ce SUA și Israelul au început atacuri asupra unor ținte din Iran.

Prima alertă privind rachetele care se apropiau de Israel a fost transmisă prin sistemul de notificare al Comandamentului Frontului Intern, direct pe telefoanele mobile ale cetățenilor. Mesajul avertiza că sirenele vor suna „în câteva minute” și că populația trebuie să se pregătească pentru a intra imediat într-un spațiu protejat.

Potrivit armatei israeliene, Forțele Aeriene acționează pentru interceptarea proiectilelor.

„În acest moment, Forțele Aeriene Israeliene acționează pentru a intercepta și a lovi amenințările acolo unde este necesar pentru a elimina pericolul”, a transmis IDF într-un comunicat oficial.

Israelul se pregătește pentru câteva zile de atacuri asupra Iranului și „chiar mai multe, dacă va fi necesar”, a declarat o sursă israeliană pentru CNN.

Autoritățile israeliene au transmis populației să rămână în apropierea adăposturilor și să respecte instrucțiunile oficiale până la noi ordine.

Capitala Iranului a fost lovită de explozii puternice, inclusiv în apropierea unor clădiri administrative situate lângă birourile liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, după un atac cu rachete revendicat de Israel. Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au început o campanie militară. 

„Cu puțin timp în urmă, armata SUA a început o operațiune militară de amploare în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian, un grup violent format din oameni foarte duri și teribili”, a declarat președintele Trump, în videoclip.  

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
gandul.ro
image
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!”
fanatik.ro
image
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de 1,5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Ce faci dacă poliţistul îţi ia telefonul când îl filmezi? Sfatul unui specialist pentru români
playtech.ro
image
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore
romaniatv.net
image
Oficialul român care l-a sfidat pe Putin, chiar la Moscova. Gestul făcut pe un pod din Rusia
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?