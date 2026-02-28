Video O româncă din Israel: „Se aud bombardamente, oamenii sunt speriați”. Netanyahu avertizează: „Regimul iranian nu trebuie să obțină arma nucleară”

Armata israeliană a anunțat că a interceptat rachete lansate din Iran, la scurt timp după atacurile comune ale SUA și Israel asupra unor ținte iraniene. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat asupra pericolului reprezentat de regimul de la Teheran.

Premierul israelian a susținut sâmbătă dimineață prima declarație video după declanșarea loviturilor comune SUA–Israel asupra Iranului.

El a făcut apel direct către populația iraniană: „Fac apel la toate segmentele poporului iranian să se elibereze de jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și pașnic. Acțiunea noastră comună va crea condițiile pentru ca bravul popor iranian să își ia destinul în propriile mâini.”

Netanyahu i-a mulțumit președintelui american Donald Trump „pentru conducerea sa istorică”.

„Timp de 47 de ani cheamă <moarte Israelul>, <moarte Americii>. A ucis mulți americani și și-a masacrat oamenii. Acest regim terorist criminal nu trebuie să fie lăsat să dobândească arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga omenire.”, a spus Netanyahu.

În mijlocul alertelor aeriene, Miriam Rosman, o româncă stabilită în Israel, a vorbit despre atmosfera din Israel și de faptul că oamenii sunt speriați.

„Se aud alerte. Am gemeni de 8 ani. Oamenii sunt speriați. Este stare de urgență de la ora 8 dimineața. Copiii nu au mers la școală. Acum se aud bombardamente. Aveam bilete la teatru cu ei, dar le-am anulat. Autoritățile ne-au spus să fim aproape de buncăre”, a povestit aceasta la Antena3.

Israel Defense Forces a anunțat sâmbătă dimineață că a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian, la aproximativ două ore după ce SUA și Israelul au început atacuri asupra unor ținte din Iran.

Prima alertă privind rachetele care se apropiau de Israel a fost transmisă prin sistemul de notificare al Comandamentului Frontului Intern, direct pe telefoanele mobile ale cetățenilor. Mesajul avertiza că sirenele vor suna „în câteva minute” și că populația trebuie să se pregătească pentru a intra imediat într-un spațiu protejat.

Potrivit armatei israeliene, Forțele Aeriene acționează pentru interceptarea proiectilelor.

„În acest moment, Forțele Aeriene Israeliene acționează pentru a intercepta și a lovi amenințările acolo unde este necesar pentru a elimina pericolul”, a transmis IDF într-un comunicat oficial.

Israelul se pregătește pentru câteva zile de atacuri asupra Iranului și „chiar mai multe, dacă va fi necesar”, a declarat o sursă israeliană pentru CNN.

Autoritățile israeliene au transmis populației să rămână în apropierea adăposturilor și să respecte instrucțiunile oficiale până la noi ordine.

Capitala Iranului a fost lovită de explozii puternice, inclusiv în apropierea unor clădiri administrative situate lângă birourile liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, după un atac cu rachete revendicat de Israel. Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au început o campanie militară.

„Cu puțin timp în urmă, armata SUA a început o operațiune militară de amploare în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian, un grup violent format din oameni foarte duri și teribili”, a declarat președintele Trump, în videoclip.