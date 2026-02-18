Reacția președintei ÎCCJ Lia Savonea după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Vom sesiza instituțiile europene”

Decizia CCR privind pensiile magistraților a aprins spiritele la vârful sistemului judiciar: Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, spune că independența justiției este pusă în pericol și promite o reacție fermă.

Președinta Înaltei Curți a transmis pentru Digi24.ro că instanța supremă va sesiza „instituțiile europene competente” în legătură cu modificările aduse pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce Curtea Constituțională a decis că acestea sunt conforme cu Legea fundamentală.

Lia Savonea a precizat că ÎCCJ „a parcurs toate demersurile legale disponibile în plan intern pentru apărarea independenței magistraților”, subliniind că decizia CCR ridică probleme serioase privind protecția constituțională a statutului judecătorilor.

„Slăbirea standardelor de protecție constituțională este profund îngrijorătoare și va impune o reacție instituțională fermă”, a declarat președinta Înaltei Curți în reacția transmisă Digi24.ro.

Lia Savonea a explicat că independența justiției reprezintă „un principiu fundamental”, iar instanța supremă „va acționa prin toate mijloacele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”.

Amintim că judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri, 18 februarie, sesizarea Inaltei Curți în a şasea şedinţă pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Proiectul de lege a trecut de CCR cu 6 voturi (Elena-Simina Tănăsescu, Laura-Iuliana Scântei, Mihaela Ciochină, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș, Asztalos Csaba Ferenc) la 3 (Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga). Acum, proiectul propus de Guvernul Bolojan merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Validarea legii care reformează pensiile magistraților pune capăt unei perioade de instabilitate și tensiuni în coaliția de guvernare. Dincolo de textul juridic, decizia are o puternică încărcătură politică.

Președintele Nicușor Dan a salutat decizia CCR, pe care a descris-o drept „un gest de echitate așteptat de societate”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul va continua demersurile pentru recuperarea fondurilor din PNRR, în contextul angajamentelor asumate privind reforma pensiilor speciale.