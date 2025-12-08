search
Reacția șefului CJ Iași după anunţul ministrului Pîslaru că va sesiza Parchetul European în scandalul microbuzelor şcolare electrice

Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că ”salută” decizia ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, de a sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor şcolare electrice pentru elevi.

Costel Alexe, președintele CJ Iași FOTO: Facebook/Costel Alexe
Alexe consideră că demersul ministrului Pîslaru poate aduce claritate asupra modului în care a fost gestionat proiectul.

“În ceea ce mă priveşte, salut decizia ministrului. Cred că este un demers care poate aduce claritate asupra modului în care a fost gestionat apelul de proiecte «Microbuze electrice pentru elevi». Orice acţiune care poate stabili eventualele neconcordanţe în modul în care au fost definite informaţiile obligatorii prin ghidul de finanţare este bine venită. Pentru noi, autorităţile locale, este important să beneficiem de reguli clare şi coerente în utilizarea fondurilor europene“, a afirmat şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, scrie News.

Potrivit lui Alexe, interesul Consiliului Judeţean Iaşi a fost să asigure elevilor din comunităţile rurale un transport modern şi sigur, în condiţii de legalitate şi responsabilitate deplină.

Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”.

Ministrul afirmă şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei.

”Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explică Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, în luna august, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce publicaţia Reporter de Iaşi a scris că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional.

La secţiunea ”anunţuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), Aveuro Internaţional figura cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susţin jurnaliştii. ”Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”, se arăta în ancheta Reporter de Iaşi.

