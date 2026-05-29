Mesajul unui deputat din Galați după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe: „Războiul este aici”

Deputatul USR Bogdan Rodeanu, care este din Galați, povestește că drona a lovit casa liftului din blocul cu zece etaje, s-a prăbușit pe acoperiș și apoi a explodat.

„În timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra localităților ucrainene aflate la graniţa cu România, una dintre drone a pătruns în spaţiul aerian românesc şi a ajuns deasupra municipiului Galaţi. A lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbuşit pe acoperiș şi a explodat. Din fericire, nu vorbim despre pierderi de vieţi omeneşti, însă există persoane rănite, iar consecințele puteau fi mult mai grave”, a scris, pe Facebook, deputatul USR din Galaţi, Bogdan Rodeanu.

Acesta distribuie şi mai multe fotografii cu fragmente de dronă care au căzut pe carosabil.

Bogdan Rodeanu afirmă că a discutat cu oameni din bloc:

„Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte şi bucăţi din dronă împrăștiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galaţi”.

„România nu este în război. Dar războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre. Uneori îl vedem pe cer. Alteori îi vedem urmele pe străzile oraşului. Tocmai de aceea cred mai mult ca oricând că România trebuie să fie puternică. Trebuie să investim în apărare, în tehnologie, în capacitatea de a ne proteja oamenii şi comunităţile. Nu pentru că vrem război. Ci pentru că vrem să fim pregătiţi să îl ţinem departe de casele noastre”, a mai transmis deputatul USR.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.