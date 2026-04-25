Nicușor Dan, după prăbușirea unei drone la Galați: „Condamn ferm comportamentul Rusiei”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după incidentul din Galați, unde o dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit lângă o locuință, subliniind necesitatea consolidării capacităților de apărare ale României.

„Incidentul de azi noapte subliniază necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial”, a transmis șeful statului.

Totodată, acesta a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse: „Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO”.

Președintele a subliniat că siguranța cetățenilor rămâne prioritatea principală și a apreciat intervenția autorităților: „Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească”.

În același timp, Nicușor Dan a atras atenția asupra impactului războiului din Ucraina asupra României.

„Nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate. România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre”, a mai spus acesta.

Acesta a precizat că România își menține angajamentele internaționale: „Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune. Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă”.

Drona prăbușită a fost detonată controlat în jurul orei 14:20, într-o zonă de siguranță de lângă Lacul Brateș. Circulația pe DN 26 a fost oprită temporar pentru desfășurarea operațiunii.