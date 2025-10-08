search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Raid masiv în Germania. Bancheri falși, printre care și români, acuzați de fraudă bancară

Publicat:

Poliția germană a descins în forță în Renania de Nord-Westfalia, unde 27 de tineri, printre care și români, sunt acuzați că s-au dat drept angajați bancari și au înșelat zeci de persoane, majoritatea vârstnici, provocând un prejudiciu de peste 300.000 de euro.

Autoritățile germane au pus în aplicare 25 de mandate de percheziție FOTO Arhivă
Autoritățile germane au pus în aplicare 25 de mandate de percheziție FOTO Arhivă

Potrivit publicației BILD, autoritățile au pus în aplicare 25 de mandate de percheziție și șase mandate de arestare împotriva suspecților din Renania de Nord-Westfalia. Presupuşii escroci au vârste între 18 şi 26 de ani şi deţin paşapoarte germane, siriene, bulgare, române, italiene, irakiene, congoleze, macedonene şi somaleze.

Locuințe din Dormagen, Köln, Düsseldorf, Kerpen, Bedburg, Bergheim și Erftstadt au fost percheziționate în timpul raidului. La acțiune au participat câteva sute de polițiști și anchetatori, inclusiv echipe specializate în strângerea probelor și arestări.

Poliția se afla de ceva timp pe urmele presupuşilor fraudatori, ceea ce a dus la o anchetă amplă, inclusiv la crearea unei comisii speciale de investigație numită „EK Debit”, în cadrul poliției din districtul Neuss.

Escrocheria falșilor bancheri

Potrivit parchetului, escrocii contactau în special persoane în vârstă, pretinzând la telefon că sunt angajați ai băncii. Conform unei purtătoare de cuvânt, apelurile urmau un scenariu standard:

„Bună ziua, sunt domnul/doamna ... de la banca dumneavoastră. Am observat activități suspecte pe contul dvs. Pentru verificare, avem nevoie de codul PIN și de cardul dumneavoastră. Un angajat al băncii va veni imediat la dvs. pentru a ridica cardul în vederea verificării”

Procurorul a declarat pentru BILD: „Inițial, autorii mă contactau fără să menționeze o bancă anume. În timpul conversației, încercau să afle la ce bancă este client victima lor.”

Falșii bancheri au furat 300.000 de euro

În total, suspecții ar fi responsabili pentru aproximativ 140 de infracțiuni comise în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat. Totuși, conform stadiului actual al anchetei, nu este vorba despre o infracțiune legată de clanuri și nici despre una cu motivație politică.

Prejudiciul total depășește 300.000 de euro. Cele șase mandate de arestare au fost confirmate de un judecător, iar persoanele reținute au fost plasate în arest preventiv.

