search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Falși preoți și directori, trimiși în judecată după ce au înșelat un bătrân bolnav cu 300.000 de euro. Modul diabolic în care au acționat

0
0
Publicat:

Cinci persoane acuzate că au înşelat, cu sute de mii de euro, un bătrân de 93 de ani căruia i-au câştigat încrederea prin realizarea unor lucrări la mormântul soţiei sale şi profitând că vârstnicul fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă” au fost trimise în judecată.

Escrocii au pus mâna pe mulți bani FOTO: Adevărul
Escrocii au pus mâna pe mulți bani FOTO: Adevărul

Un bărbat aflat în arest preventiv și alți patru în arest la domiciliu au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, furt calificat, mărturie mincinoasă și alte patru infracțiuni.

Potrivit Ministerului Public, probele administrate au relevat că în perioada 13 iunie 2024 - 13 ianuarie 2025, profitând de vulnerabilitatea bătrânului de 93 ani, dar şi de lipsa de  discernământ a acestuia, diagnosticat cu „demență în boala Alzheimer formă moderat-severă”, trei dintre inculpaţi i-au luat victimei  sume mari de bani, după ce au reuşit să-i câştige încrederea prin realizarea unor lucrări la mormântul soţiei sale.

Indivizii trimiși în judecată au deposedat bătrânul de bani, inducându-l în eroare sub diverse pretexte şi dându-se drept directori sau preoți în Biserica Ortodoxă Română.

Potrivit anchetatorilor, folosindu-se de certificate de moștenitor false, inculpații l-au determinat pe bătrân să le dea diverse sume de bani, prin retragere în numerar din contul personal al acestuia (aproximativ 100.000 de euro), în zilele de 13 și 26 iunie 2024. Trei luni mai târziu, în 20 septembrie 2024, doi dintre inculpați l-au indus în eroare pe vârstnic determinându-l să încheie un contract de împrumut cu o instituție financiară nebancară, în valoare de 5.000 lei și ulterior să le dea suma de bani astfel obținută.

„La câteva zile, doi inculpaţi, unul dintre ei instigat de alt inculpat, au participat, în calitate de martori, în faţa unui notar public, la dezbaterea masei succesorale a soţiei decedate a bătrânului, dând declaraţii mincinoase că nu există alţi  moştenitori, astfel că au fost eliberate certificate de moştenitori false. Anchetatorii au stabilit că aceste documente false au fost folosite pentru ca bătrânul să poată retrage bani din contul soţiei defuncte. Astfel, în 30 septembrie 2024, inculpaţii l-au pus să scoată 9.000 euro din contul bancar al soţiei sale, în 3 octombrie 2024 l-au determinat să retragă 90.490 euro din acelaşi cont, iar o zi mai târziu, suma de 105.319,39 lei şi să le dea lor toţi aceşti bani. În perioada 23 iulie - 1 octombrie 2024, fără a se putea stabili cu exactitate data, la scurt timp după ce bărbatul de 93 de ani a retras în numerar, din contul soţiei decedate, suma de 99.500,00 de dolari americani, unul dintre cei cinci inculpați şi-a însuşit pe nedrept suma respectivă din locuința bătrânului. Totodată, în 13 ianuarie 2025, unul dintre inculpaţi, ajutat de altul care l-a făcut pe bătrân să iasă din casă, a intrat în locuinţa acestuia cu intenţia de a-i lua pensia în valoare de 8.400 de lei, fără să reuşească acest lucru. Câteva ore mai târziu, în cursul aceleiaşi zile, a revenit în locuinţa vârsnicului, ajutat de celălalt inculpat, care a distras atenţia victimei, şi a furat o mare parte din suma menţionată mai sus, fără a se putea stabili cu exactitate cuantumul”, potrivit procurorilor.

Anchetatorii spun că femeia cercetată în acelaşi dosar a încercat, în 4 septembrie 2024, fără succes, să-l păcălească pe poştaş dându-se drept nepoata bătrânului, cu intenţia de a-i lua acestuia pensia pe luna septembrie 2024.

Ulterior, în 4 decembrie 2024, profitând de aceeaşi vădită stare de vulnerabilitate a vârstnicului, aceeaşi femeie a intrat în locuinţa acestuia şi i-a furat 6.200 lei, reprezentând o parte din pensia lunii respective. Aceasta a fost ajutată de un alt inculpat, care a dus-o şi a adus-o cu o maşină de la locaţia respectivă, deşi nu avea permis de conducere.

„În 24 februarie 2025, doi dintre inculpaţi au profitat de un alt vârstnic de 91 de ani, diagnosticat cu demenţă senilă şi probleme de auz, pe care l-au minţit că locul său de veci a fost distrus de intemperii şi necesită reparaţii urgente, determinându-l să le dea suma de 1.464 lei. Şi în acest caz unul dintre inculpaţi s-a dat drept preot.În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 9 martie 2025 - 26 martie 2025, unul dintre inculpaţi a condus un autoturism în judeţul Giurgiu, în 11 ocazii diferite, deşi nu avea permis de conducere pentru nicio categorie auto”, au anunțat procurorii.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.  

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
stirileprotv.ro
image
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
gandul.ro
image
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
mediafax.ro
image
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
observatornews.ro
image
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
playtech.ro
image
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Veste majoră pentru toți românii care plătesc facturi!
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Tarta cu struguri Sursa foto shutterstock 2453127943 jpg
Tarta cu struguri îţi îndulceşte începutul de toamnă
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă