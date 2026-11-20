Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost trimis în judecată în dosarul privind elicopterul primit pentru SMURD după tragedia aviatică din Republica Moldova. Acesta este acuzat de complicitate la contrabandă într-o cauză care vizează introducerea în România a unei aeronave pentru care, potrivit procurorilor, nu au fost respectate formalitățile vamale și fiscale.

Raed Arafat Foto: Inquam Photos Octav Ganea

Dosarul este instrumentat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București și are în vedere modul în care Inspectoratul General de Aviație a intrat în posesia unui elicopter primit ca despăgubire după accidentul aviatic din 2016, în care și-au pierdut viața cei patru membri ai unui echipaj SMURD.

Ancheta a fost anunțată public în luna aprilie, când procurorii au informat că Raed Arafat și alte 16 persoane sunt cercetate pentru infracțiuni de contrabandă, în forme de coautorat, complicitate și instigare, într-un dosar legat de aducerea în România a unui elicopter provenit din Marea Britanie fără plata taxelor aferente.

Potrivit anchetatorilor, după prăbușirea elicopterului SMURD în apropierea localității Haragîș din Republica Moldova, compania de asigurări a oferit autorităților române două variante de despăgubire: plata unei sume de bani sau înlocuirea aeronavei distruse cu un alt elicopter. Autoritățile au optat pentru cea de-a doua soluție.

Procurorii susțin însă că aeronava primită ca despăgubire a fost introdusă și utilizată în România fără îndeplinirea formalităților vamale obligatorii și fără achitarea TVA-ului. Prejudiciul calculat de anchetatori depășește 4,4 milioane de lei, sumă reprezentând taxa pe valoare adăugată care ar fi trebuit plătită statului.

În cadrul anchetei au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor lui Raed Arafat. Măsuri similare au vizat și alte persoane și companii implicate în dosar.

Raed Arafat: „Este o faptă care efectiv nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate”

Raed Arafat a respins în mai multe rânduri acuzațiile formulate de procurori și a susținut, pe parcursul investigației, că procedurile legate de preluarea aeronavei au fost desfășurate în interesul sistemului de urgență și al activității SMURD.

„Am fost înștiințat că am calitatea de inculpat (...) Am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală: să fie în limita legii și în limita decenței. În al doilea rând, fapta de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou: este o faptă care efectiv nu știu cum poate fi justificată, din momentul în care instituțiile toate erau informate, vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație”, declara Raed Arafat în septembrie.

Șeful DSU a explicat:

„La venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă, a fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație. Mai mult decât atât, oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul, când toată lumea știa de situația și a fost informată. Contrabandă înseamnă clandestinitate și intenția de a aduce un folos în buzunarul cuiva, iar aici dosarul nu este unul nou, este din 2020, a fost la DNA, pornit de același procuror”.

Cazul urmează să intre în faza de judecată, instanța urmând să stabilească dacă acuzațiile formulate de procurorii militari sunt sau nu confirmate de probe.