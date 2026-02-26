Video Forțele Speciale ale Ucrainei anunță că au distrus un sistem S-400 și un Panțir-S1 în Crimeea ocupată de Rusia

Forțele Speciale ale armatei ucrainene susțin că au distrus un lansator S-400 Triumf și un sistem Pantsir-S1 în Crimeea ocupată ilegal de Rusia, în cadrul unei operațiuni desfășurate în noaptea de 25 februarie 2026.

Potrivit unui comunicat al Forțelor Speciale, citat de Ukrinform, „unitățile de atac au lovit cu succes pozițiile de apărare aeriană ale inamicului în Crimeea ocupată temporar”.

„Rezultatele au confirmat distrugerea unui lansator S-400, a stației radar 92N6E și a elementelor auxiliare ale sistemului S-400. «Panțir-S1», care acoperea obiective importante și poziții de apărare aeriană inamice împotriva dronelor și rachetelor la altitudini joase și medii, a încetat și el să mai existe”, se arată în raport.

Ce este sistemul S-400

S-400 Triumf este unul dintre cele mai avansate sisteme rusești de rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune. Conceput pentru a intercepta avioane, rachete de croazieră și rachete balistice, sistemul poate lovi ținte aflate la o distanță de până la 400 de kilometri, în funcție de tipul rachetei utilizate.

Un sistem complet include mai multe lansatoare, un post de comandă și unități radar, printre care radarul de control al focului 92N6E, responsabil de ghidarea rachetelor către ținte. În contextul războiului din Ucraina, sistemele S-400 amplasate în Crimeea au fost folosite pentru protejarea bazelor aeriene, a infrastructurii militare și a centrelor logistice rusești, asigurând totodată o acoperire extinsă asupra sudului Ucrainei și a unor zone din Marea Neagră.

Distrugerea radarului reduce semnificativ capacitatea sistemului de a detecta și urmări țintele aeriene, slăbind astfel rețeaua de apărare antiaeriană.

Ce este Panțir-S1

Panțir-S1 este un sistem de apărare aeriană cu rază scurtă și medie de acțiune, destinat protejării unor obiective strategice sau a sistemelor mai mari, precum S-400, împotriva amenințărilor la joasă altitudine — inclusiv drone, elicoptere și rachete de croazieră.

Sistemul combină rachete sol-aer cu două tunuri automate de 30 mm și poate intercepta ținte la o distanță de aproximativ 20 de kilometri. În timpul conflictului, Panțir a fost utilizat pe scară largă pentru apărarea aerodromurilor, depozitelor de muniție și a posturilor de comandă rusești împotriva atacurilor cu drone și rachete lansate de forțele ucrainene.

Potrivit experților militari, distrugerea unor astfel de sisteme poate afecta semnificativ structura stratificată a apărării aeriene ruse și poate crește vulnerabilitatea altor obiective militare din zonă la atacuri ulterioare.