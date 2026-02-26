Viceprimar din Mureş, reținut după o urmărire cu poliția: era beat și s-a răsturnat cu mașina în șanț

Viceprimarul comunei Pogăceaua, Ștefan Adelin Laurențiu, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, a fost urmărit, s-a răsturnat cu mașina într-un șanț și a refuzat recoltarea de probe biologice.

Primarul comunei Pogăceaua, Ștefan Florin Cristian, a declarat presei, miercuri, că viceprimarul nu era în timpul programului, având două zile de concediu, și că acesta nu a avut astfel de probleme de când a fost ales, conform Agerpres.

"Deocamdată, am înțeles că este reținut pentru 24 de ore pentru că nu a vrut să i se ia probe de sânge. O să pun problema în Consiliul Local și o să vedem ce decizie o să luăm. Mă surprinde, fiindcă nu am avut niciodată probleme în timpul serviciului, în sensul să bea sau să facă ceva", a declarat Ștefan Florin Cristian, potrivit sursei citate.

Evenimentul a avut loc în urmă cu două zile, pe DJ 152B, spre drumul comunal din Pogăceaua.

"La data de 24 februarie, în jurul orei 15:50, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Râciu, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au pornit în urmărirea unui autoturism, care se deplasa pe DJ 152B înspre drumul comunal din Pogăceaua, după ce șoferul acestuia a refuzat să oprească la semnalul de oprire al organelor de poliție, cu semnalele acustice și luminoase. La un moment dat, conducătorul, un bărbat, în vârsta de 26 de ani, din Pogăceaua, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând astfel într-un șanț, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat față de acesta o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, la unitatea spitalicească, tânărul a refuzat să se supună recoltării de probe biologice", a transmis, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

În urma probatoriului administrat, față de tânărul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru refuz de la prelevarea de mostre biologice.