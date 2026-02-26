search
Joi, 26 Februarie 2026
Ce le-a spus anchetatorilor femeia care a plecat la cumpărături în 2001 și a dispărut 24 de ani. Ar putea fi acuzată de abandon

Publicat:

Femeia din Statele Unite care a fost regăsită după o dispariție de aproape un sfert de secol  le-a spus anchetatorilor că a plecat de bunăvoie de acasă din cauza unor „probleme domestice continue”, notează Independent. 

Michele Hundley Smith a fost dispărută pentru 24 de ani. FOTO: namus.gov
Michele Hundley Smith a fost dispărută pentru 24 de ani. FOTO: namus.gov

Este vorba despre Michele Lyn Hundley Smith, mamă a trei copii din orașul Eden, care în decembrie 2001, la vârsta de 38 de ani, a plecat la cumpărături de Crăciun și nu s-a mai întors. Dispariția sa a declanșat, la acea vreme, o amplă anchetă la care au participat mai multe agenții, inclusiv FBI.

Autoritățile din comitatul Rockingham au anunțat vineri că femeia, în prezent în vârstă de 62 de ani, a fost găsită în viață.

„Era în stare bună”, a declarat șeriful comitatului Rockingham, Sam Page, pentru revista People. El a subliniat că nu există indicii privind vreo faptă penală în legătură cu dispariția acesteia.

„Pot spune că nu au existat acuzații de natură penală legate de plecarea ei. Potrivit doamnei Smith, a spus că a plecat din cauza unor probleme domestice continue la acel moment”, a afirmat șeriful, precizând că femeia nu a oferit detalii suplimentare și că nu exista nicio plângere oficială depusă anterior dispariției.

Găsită după aproape 25 de ani

Biroul șerifului din Rockingham a transmis că femeia a fost localizată după ce anchetatorii au primit „informații noi” privind circumstanțele dispariției sale, la aproape 25 de ani de la momentul în care a fost dată dispărută. Detectivii au reușit să ia legătura cu ea într-o locație nedezvăluită din statul Carolina de Nord.

Autoritățile nu au făcut publice detalii despre locul în care se află în prezent, dar au anunțat că familia a fost informată că este în siguranță.

La momentul dispariției, anchetatorii o descriau drept „adult vulnerabil” și susțineau că „nu și-ar fi părăsit copiii din proprie inițiativă”. Cei trei copii ai săi au rămas atunci în grija tatălui.

Posibile consecințe legale

După ce femeia a fost găsită, cazul a fost înaintat biroului procurorului local pentru a analiza dacă se impune formularea unor acuzații, inclusiv pentru abandon.

„Avea trei copii când a plecat, iar ei au rămas cu tatăl. Detectivii noștri au discutat cu biroul procurorului dacă există vreo posibilitate de acuzații, pe linie de abandon sau altceva”, a declarat șeriful Page. Până în prezent, nu a fost formulată nicio acuzație.

Reacția copiilor: „Sunt fericită, furioasă și cu inima frântă”

Descoperirea a stârnit un val de emoții în familie. Fiica femeii a scris pe o pagină de Facebook dedicată căutării mamei sale că vestea a adus „un carusel de emoții”.

„Sunt extaziată, sunt furioasă, sunt cu inima frântă, sunt un carusel de emoții!”, a transmis aceasta, adăugând că nu știe dacă va putea relua relația cu mama sa.

„Reacția mea inițială ar fi da, absolut, dar apoi mă gândesc la toată durerea... Totuși, mama mea este doar un om, așa cum suntem cu toții”, a mai scris fiica acesteia. 

Acesta a respins și speculațiile apărute online potrivit cărora tatăl ar fi avut vreo implicare în dispariția mamei: „Tatăl meu a trecut prin atât de multe și vreau să fie clar că, deși căsnicia lor avea probleme, mama nu a plecat doar din cauza unei căsnicii nefericite. Tatăl meu a fost dovedit nevinovat.”

Deși femeia a ales, potrivit familiei, să își înceapă o nouă viață, copiii spun că păstrează amintiri frumoase din perioada în care aceasta făcea parte din viața lor de zi cu zi.

SUA

